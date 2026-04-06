Steff Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kimberly Loaiza

México.

El drama en la familia Loaiza ha tomado un giro oscuro y público, luego de que Stefanny Loaiza, hermana menor de la "Lindura Mayor", arremetiera contra su Juan de Dios Pantoja señalándolo de manipulación a su hermana y otras acusaciones.

A través de un vídeo públicado en su canal de YouTube, la hermana menor de la "Lindura Mayor", dio a conocer pruebas de la situación que ahora viven entre los conflictos familiares y la salud de su madre.

La controversia comenzó cuando los usuarios notaron el contraste entre las publicaciones de ambas hermanas. Mientras Stefanny compartía el agotador proceso de cuidar a su madre, quien se encuentra hospitalizada desde hace meses, Kimberly se mostraba descubriendo paisajes en otras partes del mundo.