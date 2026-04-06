Steff Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kimberly Loaiza

El drama en la familia Loaiza ha tomado un giro oscuro y público, luego de que Stefanny Loaiza, hermana menor de la "Lindura Mayor", arremetiera contra su Juan de Dios Pantoja señalándolo de manipulación a su hermana y otras acusaciones.
A través de un vídeo públicado en su canal de YouTube, la hermana menor de la "Lindura Mayor", dio a conocer pruebas de la situación que ahora viven entre los conflictos familiares y la salud de su madre.
La controversia comenzó cuando los usuarios notaron el contraste entre las publicaciones de ambas hermanas. Mientras Stefanny compartía el agotador proceso de cuidar a su madre, quien se encuentra hospitalizada desde hace meses, Kimberly se mostraba descubriendo paisajes en otras partes del mundo.
Las críticas no se hicieron esperar, con comentarios como: "Ella es la Loaiza que debería tener millones de seguidores", "Y la Kim de vacaciones" y "Me caías mal porque creí que eras igual a tu hermana, pero nada que ver".
El testimonio de Steff Loaiza apunta a una manipulación psicológica por parte de Pantoja hacia Kimberly. Según la menor de las Loaiza, existe un esfuerzo consciente por parte de JD para aislar a la influencer de su núcleo familiar, especialmente en este momento de crisis de salud.