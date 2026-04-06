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Steff Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kimberly Loaiza

Entre los conflictos familiares y la salud de su madre, Stefanny Loaiza, hermana menor de la "Lindura Mayor", arremetió contra su cuñado

Steff Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kimberly Loaiza

Los influencers Steff Loaiza, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.
México.

El drama en la familia Loaiza ha tomado un giro oscuro y público, luego de que Stefanny Loaiza, hermana menor de la "Lindura Mayor", arremetiera contra su Juan de Dios Pantoja señalándolo de manipulación a su hermana y otras acusaciones.

A través de un vídeo públicado en su canal de YouTube, la hermana menor de la "Lindura Mayor", dio a conocer pruebas de la situación que ahora viven entre los conflictos familiares y la salud de su madre.

La controversia comenzó cuando los usuarios notaron el contraste entre las publicaciones de ambas hermanas. Mientras Stefanny compartía el agotador proceso de cuidar a su madre, quien se encuentra hospitalizada desde hace meses, Kimberly se mostraba descubriendo paisajes en otras partes del mundo.

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Las críticas no se hicieron esperar, con comentarios como: "Ella es la Loaiza que debería tener millones de seguidores", "Y la Kim de vacaciones" y "Me caías mal porque creí que eras igual a tu hermana, pero nada que ver".

El testimonio de Steff Loaiza apunta a una manipulación psicológica por parte de Pantoja hacia Kimberly. Según la menor de las Loaiza, existe un esfuerzo consciente por parte de JD para aislar a la influencer de su núcleo familiar, especialmente en este momento de crisis de salud.

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Redacción La Prensa
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