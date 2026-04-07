Real Madrid con novedades: convocatoria para jugar vs Bayern en Champions

Madrid, España.

El uruguayo Fede Valverde, ausente el sábado en el partido liguero ante el Mallorca, y Dani Ceballos, que no juega desde el partido ante Osasuna de febrero, son las dos principales novedades en la lista de convocados de Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, para el partido ante el Bayern Múnich de este martes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Valverde, uno de los futbolistas más en forma del equipo madridista, se perdió por sanción la derrota en Son Moix y vuelve para este trascendental compromiso ante el campeón alemán.

En tanto que Ceballos ha estado de baja desde que jugó los últimos minutos en el partido del Real Madrid ante Osasuna en El Sadar, en el que fue protagonista negativo al perder el balón que acabó en el gol de Raúl García de Haro que dio la victoria al cuadro navarro.