Real Madrid vs Bayern en Champions League: así se vivió el minuto a minuto

Madrid, España.

El Bayern Múnich se acercó a las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar este martes al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final (1-2). El campeón alemán tomó ventaja al borde del descanso, en el minuto 41, con el gol del colombiano Luis Díaz y al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, hizo el segundo. El Real Madrid acortó distancias en el 71 por medio de Kylian Mbappe. El francés Aurelien Tchouameni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, el miércoles 15 de abril en Múnich.

Las mejores acciones del Real Madrid vs Bayern Múnich

FINAL DEL PARTIDO // Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

MINUTO 82 -- Vuelve al ataque el Real Madrid. Mbappé asiste a Vinicius y el brasileño le pega de primera, pero Neuer la manda al tiro de esquina.

MINUTO 73 -- ¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Centro raso y Mbappé llega para cerrar la jugada y vencer a Neuer en el fondo.

MINUTO 68 -- ¡¡UUUUUUFFFFF!! Vinicius asiste a Mbappé y el francés se perfila y remata, pero se va desviado de la meta.

MINUTO 65 -- ¡¡PERO NEUEEEEEEER!! El portero alemán le vuelve a quitar el gol a Mbappé con increíble atajada.

MINUTO 62 -- Olise se perfila por los linderos y saca un gran remate que se va cerca de la meta de Lunin.

MINUTO 60 -- ¡¡PERDONA VINICIUS!! Error de Upamecano en la zona baja y el brasileño le gana el balón, pero no logra definir de la mejor manera.

MINUTO 57 -- El Bayern Múnich está más cerca del tercer gol. Real Madrid aún no reacciona.

MINUTO 46 -- ¡GOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH! Real Madrid la pierde y el equipo bávaro se va al ataque para que Harry Kane finalmente cierre la jugada con gran remate desde fuera del área.

AL DESCANSO EN EL SANTIAGO BERNABÉU

MINUTO 40 -- ¡GOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH! Luis Díaz remata de primera y el Bayern pone el primer gol.

MINUTO 28 -- ¡¡ATAJADA DE NEUER!! Mbappé se escapa y remata en el área chica y el alemán le quita el grito de gol al francés.

MINUTO 26 -- ¡ERROR DEL REAL MADRID! Lunin pasa la pelota a Pitarch y el juvenil se la regresa con problemas. Gnabry en el fondo dispara y el guardameta evita el tanto visitante.

MINUTO 17 -- ¡REAL MADRID PERDONA! Contragolpe del cuadro blanco. Mbappé asiste a Vinicius y el brasileño acorta y remata; sin embargo Neuer con una mano la manda al tiro de esquina.

MINUTO 15 -- Enorme pase de Arda y Mbappé remata de primera, pero Neuer evita el primer gol en el Bernabéu.

MINUTO 13 -- Real Madrid frena un poco el ritmo del cuadro bávaro y comienza a armarse en ofensiva.

MINUTO 9 -- ¡SE SALVA EL REAL MADRID! Centro peligroso del Bayern, mandan al corazón del área y Upamecano dispara, pero en el fondo Carreras evita el gol.

MINUTO 7 -- ¡¡UUUUUFFFFF! Kimmich desde el tiro de esquina manda un centro cerrado y Lunin la manda afuera.

MINUTO 5 -- Falta peligrosa a favor del Bayern. Olise cobra y se va por encima de la meta del Real Madrid tras desvío.

MINUTO 1 -- Laimer se anima con un disparo sobre los linderos y se acerca a la meta que defiende Lunin.

¡COMIENZA EL JUEGO! Real Madrid y Bayern Múnich ya se enfrentan en el primer round de los octavos de final de la Champions League.

EL 11 TITULAR DEL BAYERN: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.