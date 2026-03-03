Rodrygo se desahoga tras sufrir grave lesión y deja desgarrador mensaje

Madrid, España.

El brasileño Rodrygo Goes, futbolista del Real Madrid, quien sufrió frente al Getafe una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, según confirmaron este martes las pruebas médicas, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que, consideró, que "tal vez la vida ha sido un poco cruel" con él "últimamente".

El jugador sudamericano mostró su tristeza tras el informe médico. “Incluso sin entender, confío en ti...", empieza su texto.

"Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... no sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas viví ya, que yo tampoco merecía", prosigue.