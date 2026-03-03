Formato del Mundial 2026: cambios y así será el nuevo sistema con 48 selecciones

Miami, Estados Unidos.

¡Comienza la cuenta regresiva! El Mundial 2026 está a la puerta de la esquina y las selecciones ya comienzan a afinar detalles para el inicio de la máxima competencia en el fútbol, la fiesta deportiva más esperada del año. La justa se disputará en tres países, teniendo a Estados Unidos, Canadá y México, como sedes. El país azteca se convertirá en el único en albergar por tercera ocasión la Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Para esta nueva edición de la Copa del Mundo, la FIFA ha cambiado el formato y ahora se sumarán más selecciones a la justa. El United 2026 se jugará con 48 equipos, una cantidad que ascendió y que se verá por primera vez en la categoría mayor-masculina, pero que ya se ha utilizado en otras competencias como las Sub-17.

Repechaje rumbo al Mundial 2026

Faltan pocos cupos para completar la lista de los equipos que pelearán por el título. Este marzo comienzan los repechajes para definir a las últimas clasificadas: en el Repesca Internacional están Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, RD Congo e Iraq; y en la de UEFA Turquía, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania y República Checa. El repechaje intercontinental se jugará en marzo de 2026 y tendrá como sede a México, específicamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. Será un torneo con seis participantes: uno por cada confederación (AFC, CAF, CONMEBOL, OFC y CONCACAF), más un equipo adicional de la confederación anfitriona, otorgándole a la región dos oportunidades de alcanzar la clasificación. -- Repesca Internacional -- Semifinales (26 marzo 2025) - Bolivia vs Surinam - Jamaica vs Nueva Caledonia Finales (31 marzo 2025) - República Democrática del Congo vs ganador del Jamaica vs Nueva Caledonia - Iraq vs ganador del Bolivia vs Surinam

Nuevo formato del Mundial 2026

Con las selecciones ya definidas, comienza el nuevo camino. La FIFA estrenará formato en esta categoría con 48 selecciones y muchos se preguntan, cómo será todo para esta edición. La Copa Mundial tendrá un diferente sistema, mismo que se aprobó por unanimidad en el último Consejo de la FIFA. El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro, de los cuales avanzarán los dos primeros de cada encasillado junto con los ocho mejores terceros, estos se clasificarán para los dieciseisavos de final. En esa etapa jugarán los mejores 32 equipos, lo cual sumará un partido en el torneo, con respecto a las ediciones anteriores. Posteriormente los octavos de final, cuartos, semifinales y final. Lo único que cambia es en la cantidad de selecciones y los pases a los mejores terceros. La Copa del Mundo se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026. El partido inaugural será el México vs Sudáfrica el próximo 11 junio en la Ciudad de México.

Grupos del Mundial 2026