Artemis II revela fotos inéditas del lado oculto de la Luna desde Orion

La exploración espacial sumó un nuevo capítulo histórico con la misión NASA Artemis II, que logró llevar a seres humanos hasta la cara oculta de la Luna, una región que hasta ahora solo había sido estudiada por dispositivos no tripulados.
Este logro marca la primera vez que astronautas observan directamente el llamado “lado oscuro” del satélite natural de la Tierra, una zona envuelta en misterio y escasamente documentada en comparación con la cara visible.
A bordo de la nave Orion, viajaron cuatro tripulantes: tres astronautas estadounidenses —incluida una mujer— y un representante de la Agencia Espacial Canadiense, quienes aprovecharon la misión para capturar imágenes inéditas de esta región lunar.
Las fotografías divulgadas muestran el contraste entre ambas caras del satélite. Mientras la superficie visible presenta manchas oscuras características, la zona oculta revela formaciones como la cuenca Orientale, un enorme cráter que se extiende hacia el hemisferio que no es perceptible desde la Tierra.
El pasado lunes 6 de abril, Artemis II completó su sobrevuelo lunar y estableció un nuevo récord de distancia máxima alcanzada por seres humanos, superando la marca impuesta por la histórica misión Apollo 13.
Durante el trayecto alrededor de la Luna, los astronautas atravesaron la cara oculta del satélite, un momento crítico en el que quedaron completamente incomunicados con la Tierra durante 40 minutos, debido a que la masa lunar bloqueó las señales.
Este aislamiento, previsto dentro del plan de vuelo, representó uno de los momentos más desafiantes de la misión, al dejar a la tripulación sin contacto con el centro de control en pleno espacio profundo.
Tras la experiencia, el astronauta Victor Glover describió la región como “un muro totalmente negro”, destacando la intensidad visual de la oscuridad en esa zona.
El piloto agregó: “Es muy interesante para ver”, enfatizando el impacto que genera contemplar una cara de la Luna completamente distinta a la que se observa desde la Tierra.
“Hay mucha oscuridad en la cabina, ahora mismo”, comentaron los astronautas durante el sobrevuelo, reflejando la sensación de inmersión en un entorno sin referencias luminosas.
Por su parte, la astronauta Christina Koch relató la experiencia como algo impactante: “Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado oculto de la Luna y fue absolutamente espectacular”.
Koch añadió: “Hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, subrayando la diferencia visual y emocional frente a este paisaje desconocido.
Las observaciones coinciden con estudios previos: la cara oculta presenta un terreno mucho más accidentado, lleno de cráteres y sin las grandes planicies volcánicas que caracterizan al lado visible.
Para documentar este hito, la tripulación utilizó equipo de alta tecnología, incluyendo cámaras GoPro Hero 11, Nikon D5 y iPhone 17 Pro Max, herramientas que permitirán preservar en alta resolución uno de los momentos más significativos en la historia de la exploración espacial.