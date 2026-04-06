Así se jugarán los cuartos de final de Champions League: Cambio de horario

Madrid, España.

Los ocho mejores equipos del continente entran en escena en una ronda que promete duelos de alto voltaje, cargados de historia, figuras de talla mundial y estilos de juego que contrastan en busca del pase a semifinales. Los aficionados podrán disfrutar de enfrentamientos que perfectamente podrían ser finales anticipadas, con gigantes europeos midiéndose en escenarios emblemáticos.

La emoción de la élite del fútbol europeo vuelve a encenderse con los esperados cuartos de final de la UEFA Champions League , que se disputarán este martes 7 y miércoles 8 de abril, en una fase donde ya no hay margen de error y cada detalle puede marcar el destino hacia la gloria.

Ningún otro par de equipos se ha enfrentado tantas veces en las competiciones de clubes de la UEFA, y este 29.º duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich promete ser tan emocionante como cualquiera de los anteriores.

El Madrid ha salido airoso de los últimos enfrentamientos directos, ya que se ha clasificado en las cuatro últimas eliminatorias a doble partido entre ambos equipos, además de mantenerse invicto en sus últimos nueve partidos de competiciones de la UEFA contra el Bayern.

En esta fase de la competición, los augurios son especialmente favorables para los hombres de Álvaro Arbeloa. Han ganado las tres eliminatorias anteriores de cuartos de final de la Copa de Europa/Champions League entre ambos clubes. La implacable eliminación del Manchester City por parte de los 'merengues' en la ronda anterior no hace más que reforzar aún más su confianza.

Sin embargo, los resultados recientes dan más esperanzas al Bayern, ya que pocos equipos pueden igualar sus logros en la edición de esta temporada. Ningún equipo ha logrado superar sus nueve victorias en diez partidos, mientras que solo el Paris Saint-Germain (que ha disputado dos partidos más) ha marcado más goles que los 32 que lleva el Bayern hasta la fecha. Diez de ellos llegaron en dos partidos muy prolíficos contra la Atalanta en los octavos de final, lo que demuestra que los jugadores de Vincent Kompany son difíciles de contener una vez que cogen ritmo.

El telón de los cuartos de final de la UEFA Champions League se cierra este miércoles con un auténtico partidazo: FC Barcelona vs Atlético de Madrid, un duelo de alto voltaje que promete intensidad, táctica y emociones al límite.