Colegio Médico convoca a médicos a asamblea nacional este miércoles

Tegucigalpa, Honduras

La convocatoria está dirigida a médicos que laboran bajo distintas modalidades de contratación en la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Ministerio Público y Medicina Forense, Sistema Nacional de Emergencias 911, Instituto Nacional Penitenciario, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Copeco y otras instituciones descentralizadas donde presta servicio personal médico.

El conflicto entre el gremio médico y las autoridades de salud suma un nuevo capítulo. El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó para este miércoles 3 de junio a una Asamblea Extraordinaria Informativa a nivel nacional, en seguimiento a las acciones de presión que desde esta semana han afectado la consulta externa en hospitales y centros de salud del país.

De acuerdo con el comunicado, la asamblea se desarrollará de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. En Tegucigalpa y alrededores, los médicos deberán presentarse al Centro de Convenciones del Colegio Médico de Honduras, mientras que en el resto del país la reunión será en las delegaciones correspondientes o en los sitios que indiquen los delegados gremiales.

Entre las exigencias del CMH figuran el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados, la firma de contratos con gestores, el respeto a la estabilidad laboral y el pago de cesantías a médicos jubilados.

El gremio también reclama el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos, el reajuste salarial por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y bienal correspondiente a 2026, así como la asignación del 12% del Presupuesto General de la República a la salud pública.

La convocatoria advierte que la asistencia tiene carácter obligatorio para fines gremiales y que la inasistencia injustificada será sancionada conforme al Reglamento de Sanciones del Colegio Médico de Honduras. Para ello, se levantarán listas de asistencia en cada punto de reunión.

Pese a la medida, el CMH pidió que los servicios de emergencia y áreas críticas permanezcan cubiertos. En ese sentido, solicitó a los jefes de esos servicios organizar el recurso humano necesario para garantizar la atención a los pacientes durante la jornada.

La nueva convocatoria ocurre en medio de reclamos del gremio por salarios atrasados, despidos y falta de respuestas concretas de las autoridades, mientras miles de pacientes continúan resintiendo la suspensión de la consulta externa en varios establecimientos públicos de salud.