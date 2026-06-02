Tomás Zambrano: “Libre está infiltrado en instituciones públicas”

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, denunció que empleados de instituciones públicas vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) estarían “boicoteando” la gestión del presidente Nasry “Tito” Asfura desde el interior del aparato estatal. Zambrano hizo el señalamiento en medio de un contexto marcado por la conflictividad en sectores sensibles como educación y salud, donde se han registrado reclamos, protestas y tensiones con el Gobierno. A criterio del titular del Legislativo, es necesario “sanear” la administración pública para evitar que estructuras políticas que, según él, permanecen dentro de las instituciones, obstaculicen el funcionamiento del nuevo Gobierno.

“Libre está infiltrado en instituciones y organizaciones; lo que no pudieron cumplir al pueblo hondureño, el Gobierno de ‘Papi a la Orden’ lo está haciendo, y lo que van a buscar es boicotear desde las plataformas, organizaciones e instituciones en que permanezcan”, expresó Zambrano. El presidente del Congreso sostuvo que las instituciones públicas “deben ser limpiadas y saneadas” para preservar la institucionalidad del país y garantizar que quienes permanezcan en sus cargos respondan al ritmo de trabajo del actual Gobierno. “Es necesario poner gente que quiera trabajar al ritmo y al compromiso del Gobierno”, afirmó.

Temas electorales

Zambrano también se refirió a la agenda electoral que se discute en el Congreso Nacional y aseguró que los temas relacionados con el Consejo Nacional Electoral (CNE) están siendo socializados con todas las bancadas. Recordó que recientemente se aprobó una autorización para que el consejero suplente del CNE, Carlos Cardona, se incorpore al pleno y acompañe a las consejeras actuales en la conclusión de procesos pendientes derivados de la elección general. “Lo que se acaba de aprobar es una autorización a las consejeras actuales del Consejo Nacional Electoral para que puedan llevar a cabo las sesiones de pleno y poder concluir los procesos pendientes de la elección general”, explicó.