Honduras e Israel amplían cooperación en agricultura y tecnología

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras e Israel suscribieron este martes una agenda al llamado Plan de Cooperación bilateral, con la que se amplía y moderniza la agenda conjunta en agricultura, educación, seguridad y tecnología, informó una fuente oficial.

La firma del documento estuvo a cargo de la canciller hondureña, Mireya Agüero, y de la directora de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Estado de Israel (MASHAV), Eynat Schlein, en un acto en Tegucigalpa en el que ambas partes destacaron la voluntad de fortalecer una relación diplomática que supera las siete décadas.

Agüero afirmó que la suscripción de esta adenda reafirma los lazos entre Honduras e Israel, sustentados en "la amistad, el diálogo político permanente y una cooperación técnica" orientada a resultados concretos.