Gobierno y dirigentes magisteriales logran acuerdo y suspenden protestas

Tegucigalpa, Honduras

Los dirigentes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) alcanzaron un acuerdo con autoridades del Gobierno tras una reunión sostenida en Casa Presidencial con Luis Castro, secretario privado de la Presidencia. Como resultado del acercamiento, el gremio magisterial anunció la suspensión de las asambleas informativas y de las acciones de protesta que estaban programadas para esta semana, mientras ambas partes avanzan en una agenda de diálogo orientada a atender las demandas del sector educativo. La presidenta de la FOMH, María Dolores Escobar, informó que el próximo viernes 5 de junio se instalará una mesa de diálogo en la que se abordarán diversos temas relacionados con la educación y las condiciones laborales de los docentes.

“Estamos en disposición de parametrar las acciones que estaban destinadas en estrategia de luchas”, expresó María Escobar. Entre los principales puntos que serán discutidos figuran la revisión del presupuesto destinado al sector educativo y las solicitudes relacionadas con incrementos salariales para los docentes. La jornada de protestas se produjo un día después de que el magisterio realizara un paro de “brazos caídos” a nivel nacional como medida de presión ante lo que consideran incumplimientos reiterados por parte de las autoridades. Tras varias horas de manifestaciones en diferentes ciudades del país, los presidentes de los colegios magisteriales ingresaron a Casa Presidencial para sostener conversaciones con representantes del Gobierno.

Según lo informado por los dirigentes magisteriales, los docentes que participaron en las protestas regresarán a las aulas de clase con normalidad mientras esperan los resultados de la reunión programada para el próximo viernes, en la que se definirán los pasos a seguir respecto a sus demandas. De acuerdo con representantes del gremio, en la mesa de diálogo también estaría presente el presidente Nasry Asfura, extremo que deberá ser confirmado oficialmente por las autoridades correspondientes. Por su parte, José Augusto Argueta, ministro de Comunicaciones y Estrategia, reiteró la disposición del Gobierno para mantener abiertas las conversaciones con el sector educativo y aseguró que el incremento salarial para los docentes está garantizado. Durante una comparecencia realizada la noche del lunes, el funcionario afirmó que las decisiones adoptadas por la administración gubernamental tienen como principal objetivo beneficiar a los estudiantes, a quienes calificó como el eje central de la política educativa.