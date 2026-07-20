“Dios hará justicia": El desgarrador adiós a primos raptados y asesinados en La Ceiba

Entre el dolor, la indignación y la impotencia, familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós este lunes a los primos Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís (estos dos últimos hermanos). Los cuatro jóvenes fueron raptados y posteriormente encontrados sin vida durante el fin de semana.
De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el trágico suceso comenzó cuando los cuatro jóvenes fueron interceptados y raptados en el momento en que regresaban de un servicio religioso. A partir de ese instante, la angustia se apoderó de sus hogares hasta el trágico desenlace.
El horror se confirmó de manera escalonada para la comunidad: el sábado por la noche fueron hallados los primeros dos cuerpos en la colonia San José, mientras que el domingo por la mañana se registró el desgarrador hallazgo de los otros dos jóvenes en la colonia Canelas.
"Venían de la iglesia cuando fueron raptados. Eran muchachos que trabajaban y asistían a la iglesia, pedimos a las autoridades que investiguen", manifestó entre lágrimas una prima de las víctimas, reflejando el sufrimiento colectivo de toda una comunidad que no encuentra consuelo.
Por su parte, otro de sus primos expresó el profundo dolor de la familia, pero depositó sus esperanzas en la justicia divina: "Dios hará justicia. Eso pedimos porque eran muchachos tranquilos, trabajadores y nunca anduvieron en malos pasos", señaló visiblemente afectado.
A las muestras de dolor se sumaron compañeros de escuela, amistades y miembros de la congregación de los Testigos de Jehová, donde asistían los jóvenes. Todos ellos recordaron a las víctimas como personas ejemplares, dedicadas por completo a sus estudios, al trabajo y a sus actividades religiosas.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas en relación con esta masacre que enluta a cuatro familias ceibeñas. Ante la presión social, el comisionado Rolando Ponce, director nacional de la DPI, aseguró: "Quiero decirle a las familias que en este caso no va a reinar la impunidad. El ministro de Seguridad ha dado instrucciones para que se apoye al jefe regional para investigar este caso".