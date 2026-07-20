“Dios hará justicia": El desgarrador adiós a primos raptados y asesinados en La Ceiba

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas en relación con esta masacre que enluta a cuatro familias ceibeñas. Ante la presión social, el comisionado Rolando Ponce, director nacional de la DPI, aseguró: "Quiero decirle a las familias que en este caso no va a reinar la impunidad. El ministro de Seguridad ha dado instrucciones para que se apoye al jefe regional para investigar este caso".