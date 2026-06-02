Muere el reconocido periodista hondureño Gustavo Ramos

TEGUCIGALPA

El periodista hondureño Gustavo Ramos falleció este martes, luego de permanecer en delicado estado de salud tras sufrir dos derrames cerebrales, informaron personas cercanas a su entorno y miembros del gremio periodístico. La noticia ha generado consternación entre colegas, familiares y amigos, quienes reconocieron su trayectoria en los medios de comunicación y su aporte al periodismo nacional durante varias décadas.

El profesional del periodismo permanecía hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, según confirmaron sus familiares. El Grupo de Periodistas Nueva Generación expresó su profundo pesar por la partida del comunicador, destacando su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio. Ramos desarrolló gran parte de su carrera en medios como Radio Globo, Hable Como Habla (HCH) y Radio Nacional de Honduras, donde se desempeñó en distintas funciones relacionadas con la labor informativa. A lo largo de su trayectoria, fue reconocido por su dedicación al ejercicio periodístico y por su contribución al fortalecimiento de la comunicación en el país.