Muere el reconocido periodista deportivo Julio César Núñez

TEGUCIGALPA

El periodismo deportivo hondureño está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido comentarista y narrador uruguayo Julio César Núñez, figura emblemática de la televisión y la radio nacional por su trabajo en Televicentro y HRN.

La noticia fue confirmada este domingo 24 de mayo, generando múltiples reacciones de pesar entre colegas, aficionados y distintas personalidades vinculadas al deporte hondureño.

Núñez era ampliamente conocido por su icónica frase “Aguanta corazón”, que marcó una época en las transmisiones deportivas del país.

Julio César Núñez nació el 16 de julio de 1954 en Uruguay y desarrolló gran parte de su carrera profesional en Honduras, país al que llegó en 2003 y donde se convirtió en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo.

Durante décadas formó parte del staff de Deportes TVC en Televicentro y también dirigió el área deportiva de HRN, consolidándose como referente en coberturas futbolísticas nacionales e internacionales.

Su llegada a Honduras se dio gracias a la recomendación del técnico uruguayo Ernesto Luzardo, quien impulsó su incorporación a proyectos deportivos radiales y televisivos en el país.