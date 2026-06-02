Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 3 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 3 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Choluteca, los cortes de energía afectarán una extensa cantidad de comunidades de los municipios de Namasigüe y El Triunfo. Entre los sectores que permanecerán sin servicio figuran El Obraje, Prados 1 y Prados 2, Azucarera Choluteca Fincas, Camaronera Fonseca, Santa Irene, San Isidro, El Chagüitón, Rancherías, El Venado, Parque Solar, La Cuchilla, Guamerú, Costa Azul, San Bernardo, Playa Negra y Camaronera Granjas Marinas San Bernardo. La suspensión también alcanzará la colonia Nueva Esperanza, colonia Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de La Landa, colonia 7 de Mayo, Apasurú, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera, finca Montelíbano, Namasigüe Centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz y Santa Isabel en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En el departamento de El Paraíso, los trabajos de mantenimiento dejarán sin energía eléctrica varias comunidades de Danlí, Alauca y Oropolí entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas se encuentran El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón y la Aduana Las Manos. También estarán sin servicio los sectores de El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito, además de comunidades cercanas.
La Enee indicó que los cortes programados de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde afectarán sectores del Distrito Central como residencial Las Casitas, residencial La Arboleda, Mayan School, Cementerio San Miguel Arcángel, residencial Hacienda Real etapa I, instalaciones de la Policía Militar de Orden Público y la aldea Las Pozas, junto a zonas aledañas.
En San Pedro Sula, la interrupción del servicio eléctrico se realizará entre las 8:45 de la mañana y las 2:45 de la tarde. Los trabajos impactarán los sectores de Arenales, colonia Alabama, aldea Cablotales, aldea Altamizales, colonia San Vicente de Paul I y II, colonia Leonardo Callejas, colonia Jesús R. González, colonia Filadelfia, colonia La Pedroza y Villa Norma. Además, permanecerán sin energía instalaciones de Alimentos Dixie, Embutidos El Jaral y el Parque Arqueológico Currusté, así como sectores cercanos.
En El Progreso, Yoro, las interrupciones se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Mall Megaplaza, colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordon's Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, H y C Publicidad y Arroz San Miguel. Asimismo, estarán sin servicio residencial La Rubí, colonia El Porvenir, restaurante J y R, AGAP, Chotepe, restaurante La Cabaña, Rastro Municipal, Quebrada de Yoro, aldea Fuerzas Vivas, colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldeas Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno, aldea Brisas del Norte y Brisas de La Libertad.
Los municipios de El Porvenir, San Francisco, La Masica y Esparta experimentarán cortes de energía entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Entre las comunidades afectadas se encuentran la aldea El Pino, aldea Caracas, La Unión, Monte Pobre, El Bambú, Cáceres, El Gancho, Orotina, Saladito, Camelias y El Chorizo. En San Francisco, la suspensión alcanzará la colonia Hyde, Escuela JFK, San Francisco Viejo, La Frutera, el Cuarto Batallón de Infantería, Santa Ana, CAICESA y El Naranjal. Mientras que en La Masica se incluyen La Cumbre, colonia Alemana, Pozo Zarco, Río Cuero, Monte Negro, Trípoli, colonia Los Indios, Punta de Rieles, El Embarcadero, Tierra Firme, San Antonio, Agua Caliente, El Oro y San Juan Benque. También estarán sin energía residencial Villarreal, San Juan Pueblo, las hidroeléctricas Los Laureles y Contempo, colonia Brisas de América, Siempre Viva, Lombardía, Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, El Suspiro, Los Cerritos, San José, La Guadalupe, La Ensenada y el municipio de Esparta, además de otras comunidades cercanas.