Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 3 de junio

Los municipios de El Porvenir, San Francisco, La Masica y Esparta experimentarán cortes de energía entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Entre las comunidades afectadas se encuentran la aldea El Pino, aldea Caracas, La Unión, Monte Pobre, El Bambú, Cáceres, El Gancho, Orotina, Saladito, Camelias y El Chorizo. En San Francisco, la suspensión alcanzará la colonia Hyde, Escuela JFK, San Francisco Viejo, La Frutera, el Cuarto Batallón de Infantería, Santa Ana, CAICESA y El Naranjal. Mientras que en La Masica se incluyen La Cumbre, colonia Alemana, Pozo Zarco, Río Cuero, Monte Negro, Trípoli, colonia Los Indios, Punta de Rieles, El Embarcadero, Tierra Firme, San Antonio, Agua Caliente, El Oro y San Juan Benque. También estarán sin energía residencial Villarreal, San Juan Pueblo, las hidroeléctricas Los Laureles y Contempo, colonia Brisas de América, Siempre Viva, Lombardía, Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, El Suspiro, Los Cerritos, San José, La Guadalupe, La Ensenada y el municipio de Esparta, además de otras comunidades cercanas.