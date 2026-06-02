El desenlace de Julio Ibáñez tras ser detenido en Sudáfrica: "Se terminó"

"Gracias, es la única palabra que quizá hoy se nos viene a la cabeza, porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, fue un silencio muy grande, muchos compañeros querían hablar y que se tuvieron que contener. La vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas", expresó Julio Ibañez tras su liberación.