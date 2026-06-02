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El desenlace de Julio Ibáñez tras ser detenido en Sudáfrica: "Se terminó"

Julio Ibáñez reaparece tras ser detenido en Sudáfrica y rompe el silencio. Esto es lo último que informan sobre su caso.

El desenlace de Julio Ibáñez tras ser detenido en Sudáfrica: Se terminó
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Julio "El Profe" Ibáñez vivió una pesadilla en las últimas semanas y ya han tomado decisión con el periodista y su camarógrafo tras ser detenidos.
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Y es que, ambos se encontraban en cobertura en Sudáfrica previo al Mundial 2026, pero terminaron teniendo problemas en el país africano.
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Ahora, han surgido nuevos detalles con ambos corresponsales de TUDN. Esto informan y el comunicador reaparece en redes.
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Y es que desde México revelan que Julio "El Profe" Ibáñez y su camarógrafo Daniel García han sido liberados y regresarán al país azteca tras lo sucedido en Sudáfrica.
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Ambos han recuperado su libertad luego de permanecer detenidos durante más de dos meses en Sudáfrica por el uso de un dron en una zona considerada restringida.
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Televisa dio a conocer la noticia a través de un comunicado que sus colaboradores fueron liberados por las autoridades sudafricanas y que en las próximas horas emprenderán su regreso a territorio mexicano, una vez concluido el proceso legal que enfrentaban en ese país.
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"Nuestos compañeros llegarán a México el miércoles para reunirse con sus familias", expuso la televisora a través de sus redes sociales. Además, expresaron su agradecimiento a las autoridades correspondientes.
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Asimismo, Julio "Profe" Ibáñez y Daniel García reaparecieron en redes sociales y brindaron sus primeras declaraciones tras quedar en libertad en Sudáfrica.
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El periodista aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte de familiares, amigos y compañeros de trabajo.
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"Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias familias, amigos y a nuestra casa. Estamos listos, ¡Mundial, ahí te vamos!", dijo.
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Todo se dio el pasado el 18 de marzo en Johannesburgo, cuando ambos fueron detenidos debido al uso de un dron en una zona considerada restringida.
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Posteriormente, pagaron una fianza para pasar por un arresto domiciliario y vivir un proceso judicial. Finalmente, las autoridades sudafricanas les devolvieron sus pasaportes.
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Después de permanecer cerca de dos meses bajo proceso judicial, ambos colaboradores de TUDN fueron finalmente liberados y tienen previsto regresar a México este 3 de junio, poniendo fin a un episodio que generó preocupación dentro del medio deportivo mexicano.
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David Faitelson también se pronunció sobre su regreso y agradeció a las autoridades correspondientes.
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"Gracias, es la única palabra que quizá hoy se nos viene a la cabeza, porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, fue un silencio muy grande, muchos compañeros querían hablar y que se tuvieron que contener. La vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas", expresó Julio Ibañez tras su liberación.
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Y comentó: ""Gracias a Checo Jiménez, a Olek Loewenstein, a Armando Morales que contigo planeamos el viaje... no queremos dejar de mencionar ningún nombre, pero el tener el apoyo y el respaldo de los que nos quieren, nos hace sentir afortunados. Tendremos tiempo para contarles y aclararles lo sucedido, la palabra que queríamos decir es gracias, gracias y gracias, nos vemos en México".
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