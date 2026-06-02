El desenlace de Julio Ibáñez tras ser detenido en Sudáfrica: "Se terminó"

Julio "El Profe" Ibáñez vivió una pesadilla en las últimas semanas y ya han tomado decisión con el periodista y su camarógrafo tras ser detenidos.
Y es que, ambos se encontraban en cobertura en Sudáfrica previo al Mundial 2026, pero terminaron teniendo problemas en el país africano.
Ahora, han surgido nuevos detalles con ambos corresponsales de TUDN. Esto informan y el comunicador reaparece en redes.
Y es que desde México revelan que Julio "El Profe" Ibáñez y su camarógrafo Daniel García han sido liberados y regresarán al país azteca tras lo sucedido en Sudáfrica.
Ambos han recuperado su libertad luego de permanecer detenidos durante más de dos meses en Sudáfrica por el uso de un dron en una zona considerada restringida.
Televisa dio a conocer la noticia a través de un comunicado que sus colaboradores fueron liberados por las autoridades sudafricanas y que en las próximas horas emprenderán su regreso a territorio mexicano, una vez concluido el proceso legal que enfrentaban en ese país.
"Nuestos compañeros llegarán a México el miércoles para reunirse con sus familias", expuso la televisora a través de sus redes sociales. Además, expresaron su agradecimiento a las autoridades correspondientes.
Asimismo, Julio "Profe" Ibáñez y Daniel García reaparecieron en redes sociales y brindaron sus primeras declaraciones tras quedar en libertad en Sudáfrica.
El periodista aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte de familiares, amigos y compañeros de trabajo.
"Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias familias, amigos y a nuestra casa. Estamos listos, ¡Mundial, ahí te vamos!", dijo.
Todo se dio el pasado el 18 de marzo en Johannesburgo, cuando ambos fueron detenidos debido al uso de un dron en una zona considerada restringida.
Posteriormente, pagaron una fianza para pasar por un arresto domiciliario y vivir un proceso judicial. Finalmente, las autoridades sudafricanas les devolvieron sus pasaportes.
Después de permanecer cerca de dos meses bajo proceso judicial, ambos colaboradores de TUDN fueron finalmente liberados y tienen previsto regresar a México este 3 de junio, poniendo fin a un episodio que generó preocupación dentro del medio deportivo mexicano.
David Faitelson también se pronunció sobre su regreso y agradeció a las autoridades correspondientes.
"Gracias, es la única palabra que quizá hoy se nos viene a la cabeza, porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, fue un silencio muy grande, muchos compañeros querían hablar y que se tuvieron que contener. La vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas", expresó Julio Ibañez tras su liberación.
Y comentó: ""Gracias a Checo Jiménez, a Olek Loewenstein, a Armando Morales que contigo planeamos el viaje... no queremos dejar de mencionar ningún nombre, pero el tener el apoyo y el respaldo de los que nos quieren, nos hace sentir afortunados. Tendremos tiempo para contarles y aclararles lo sucedido, la palabra que queríamos decir es gracias, gracias y gracias, nos vemos en México".