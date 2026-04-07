¿James Rodríguez sufre de rabdomiólisis mortal? Surge noticia sobre el colombiano

Alarma en Colombia y el mundo del fútbol tras la última información que comenzó a circular sobre el volante colombiano James Rodríguez.
La situación de James Rodríguez ha encendido las alarmas en el entorno de la Selección Colombia a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026.
James Rodríguez sufrió una deshidratación severa tras el amistoso con su selección ante Francia del pasado domingo 29 de marzo.
La Selección de Colombia tuvo una mala Fecha FIFA de marzo al caer contra Croacia y Francia, pero sin duda lo más preocupante fue el problema de salud que tuvo James Rodríguez, que incluso ha causado que varios medios aseguren que corre el riesgo de no estar en la Copa del Mundo del 2026.
James Rodríguez no pudo terminar el fogueo ante los franceses, algo que dejó en incertidumbre a los aficionados, pero después se conoció que tuvo que ser internado en un hospital por una deshidratación severa.
Además, su club Minnesota United de la MLS informó que Rodríguez no pudo estar contra Los Ángeles Galaxy por una condición física es grave, por lo que las especulaciones han crecido, más porque ya son cuatro de seis duelos sin ser convocado.
A partir de esa situación comenzaron a surgir rumores en redes sociales que apuntaban a una supuesta rabdomiólisis, una enfermedad que suele asociarse con esfuerzo físico extremo.
La rabdomiólisis es una enfermedad rara que provoca la desintegración de los músculos y que puede conducir a un daño renal potencialmente mortal.
Sin embargo, el Minnesota United salió al paso de estos rumores recalcando que "se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores.
"El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis", aseveró en un comunicado Minnesota United en referencia a James Rodríguez.
"Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público en general que se abstengan de especular sobre la salud de James. Cualquier novedad será comunicada directamente por el club a través de sus canales oficiales", añadió al respecto su equipo sobre James.
El equipo de la MLS estadounidense detalló que Rodríguez "comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes" al amistoso ante Francia.
"Al día siguiente, lunes 30 de marzo, tras una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación severa", remarcó.
"Dada la gravedad de su cuadro clínico, fue ingresado en un hospital la mañana del martes 31 de marzo para su monitoreo continuo y fluidoterapia intravenosa. James fue dado de alta y desde entonces se recupera en su domicilio bajo supervisión médica constante", puntualizó el Minnesota United.
El club confirmó que el internacional "se presentó" ayer lunes en las instalaciones de entrenamiento y que "participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad".
El Minnesota United estadounidense desmintió que el centrocampista colombiano James Rodríguez tenga alguna "evidencia clínica" de su sufrir rabdomiólosis, una enfermedad degenerativa muscular potencialmente mortal, después de ser víctima de una deshidratación severa tras el amistoso con su selección ante Francia del pasado domingo 29 de marzo.
La rabdomiólisis es "la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Estas sustancias son dañinas para el riñón y con frecuencia causan daño renal.