Identifican a mujeres acribilladas a balazos en Choloma; esto se sabe del crimen

Choloma

Las dos mujeres asesinadas a balazos la noche del lunes en la colonia Los Almendros, en Choloma, ya fueron identificadas por las autoridades; además, se informó que ambas serían familiares de un pandillero de la zona.

Las víctimas respondían a los nombres de Kimberly Nohemy Licona, de 25 años, e Iris Yohana Lanza Martínez, menor de edad.

También se informó de que un hombre resultó herido en el ataque y fue llevado a un centro asistencial.

Tras el hecho, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) informó que Kimberly Licona era hermana de un peligroso cabecilla de la pandilla 18 en Choloma, identificado como Johny Aguilar, alias “El Bunker”, quien fue capturado el año pasado durante un operativo en Puerto Cortés.