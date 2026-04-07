Kenia Os dona más de un millón de pesos para la recuperación de la mamá de Kimberly Loaiza

Steff Loaiza publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que Kenia Os donó un millón 500 mil pesos para apoyar la recuperación de su mamá, quien también es madre de Kimberly Loaiza.
En el video Steff, explicó que se encontraba revisando la página donde están recibiendo donaciones debido a las complicaciones de salud de su madre, cuando recibió una llamada del hospital en el que se encuentra internada. Ahí le informaron que se había registrado un pago por un total de un millón y medio de pesos, realizado por parte del equipo de Kenia Os.
Al borde de las lágrimas, Steff expresó su agradecimiento por el apoyo recibido.
"La vida y Dios te lo van a recompensar. Cualquier cosa, estoy a tu disposición si necesitas algo de mí. Te mando un abrazo, Kenia, no tengo palabras”, dijo la creadora de contenido.
"No quiero más pleitos y ya no quiero que Juan ponga su 50 por ciento. Si quieren apoyar, háganlo con lo que puedan”, expresó.
El origen
La reciente declaración se da en medio de un conflicto público entre Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza, quienes han protagonizado una serie de acusaciones en redes sociales.
Todo comenzó luego de que Steff Loaiza publicó un video en YouTube en el que señaló a Juan de Dios Pantoja de presunta manipulación hacia Kimberly Loaiza, además de cuestionar su participación en los gastos hospitalarios de la madre de ambas: Kimberly Loaiza y Steff Loaiza.
En respuesta, Juan de Dios negó las acusaciones y aseguró que su familia ha cubierto la mayor parte de los gastos médicos, además de acusar a Steff de actuar por envidia hacia su hermana y de buscar generar controversia en redes sociales.