Kenia Os dona más de un millón de pesos para la recuperación de la mamá de Kimberly Loaiza

México.

Steff Loaiza publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que Kenia Os donó un millón 500 mil pesos para apoyar la recuperación de su mamá, quien también es madre de Kimberly Loaiza.

En el video Steff, explicó que se encontraba revisando la página donde están recibiendo donaciones debido a las complicaciones de salud de su madre, cuando recibió una llamada del hospital en el que se encuentra internada. Ahí le informaron que se había registrado un pago por un total de un millón y medio de pesos, realizado por parte del equipo de Kenia Os.

Al borde de las lágrimas, Steff expresó su agradecimiento por el apoyo recibido.