Stranger Things regresa: qué ver antes de Tales from ’85

Stranger Things regresará en dos semanas con un nuevo lanzamiento. Para este capítulo, los espectadores deberán comprender al menos 2 temporadas clave de la serie original. Como una de las producciones más vistas de Netflix, la historia ambientada en Hawkins ha tenido un alcance global; sin embargo, no todos los suscriptores la han visto.

Con esto en mente, quienes estén interesados en el primero de los múltiples spin-offs de Stranger Things deberán ver, al menos, dos temporadas de la serie. El tiempo es limitado: el nuevo capítulo llegará al catálogo de Netflix en pocas semanas, marcando el inicio de una nueva etapa en la franquicia.

La quinta temporada de Stranger Things cerró la historia principal de ciencia ficción sin un alto número de víctimas, lo que generó controversia entre los seguidores. Otro punto de debate fue el destino de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, cuyo desenlace quedó abierto a interpretaciones: desde una posible muerte hasta un retiro en aislamiento.

El nuevo proyecto, titulado Stranger Things: Tales from ’85, se estrenará en Netflix el 23 de abril. Esta serie derivada retoma a personajes conocidos por los fans, pero introduce cambios relevantes.

El primero es su formato: se trata de una serie animada, a diferencia de la producción original con actores reales. El segundo cambio está en el elenco de voces. Aunque aparecen personajes como Steve, Eleven, Mike y Hopper, no contarán con las interpretaciones originales. Por ejemplo, Jeremy Jordan sustituye a Joe Keery en la voz de Steve.

A diferencia de lo que podría esperarse, la serie no continúa los eventos de la quinta temporada. En su lugar, presenta historias ambientadas entre la segunda y la tercera temporada, funcionando como relatos intermedios dentro del universo narrativo.

Por ello, las temporadas 1 y 2 de Stranger Things son fundamentales para quienes deseen ver esta nueva producción. Aunque es posible seguir la serie animada sin haber visto la original, hacerlo limita la conexión con los personajes y el contexto de la historia.

En Rotten Tomatoes, la primera temporada alcanza un 97% de aprobación de la crítica, mientras que la segunda obtiene un 94%. Estas cifras respaldan su relevancia dentro de la franquicia y refuerzan la recomendación de verlas antes del estreno del spin-off.