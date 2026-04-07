Tiroteo deja un muerto y dos heridos en excampos bananeros de El Progreso

El Progreso, Yoro.

Un tiroteo registrado la mañana de este martes en la aldea Pavón 2, en la zona de los excampos bananeros de El Progreso, Yoro, dejó a una persona muerta y al menos dos heridos.

De acuerdo con información proporcionada por pobladores del sector, la víctima mortal fue identificada como René Bonilla, conocido como “Tato”.

El hecho generó alarma entre los habitantes de la comunidad, quienes reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad y el estado de salud de las personas heridas.

Autoridades policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras se espera un informe oficial que confirme los detalles del suceso.