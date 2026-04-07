¿Quién era la mujer decapitada que hallaron en Sulaco? Esto es lo que se sabe

Sulaco, Yoro.

Las autoridades identificaron este martes a la mujer que fue encontrada sin vida en el cementerio de la comunidad de Las Cañas, en el municipio de Sulaco, Yoro, en un hecho que ha generado consternación entre la población. La víctima respondía al nombre de Flor Marisela Matute Munguía, de 35 años, originaria y residente en el municipio de Victoria, en el mismo departamento. El cuerpo fue hallado la mañana del lunes 6 de abril y, de acuerdo con información preliminar, presentaba signos de extrema violencia. Las autoridades indicaron que la víctima fue encontrada decapitada y semidesnuda.

El hallazgo alarmó a los pobladores, quienes alertaron a la Policía Nacional. Agentes se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Declaraciones directas de las autoridades policiales

“En este caso ya tenemos plenamente identificada a la persona que perdió la vida. Ella respondía al nombre de Flor Marisela Matute, de 37 años. Esta señora era vendedora independiente de alucinógenos, de drogas”, informó Wilber Mayes, director de Comunicación y Estrategia de la Policía Nacional. “El 24 de agosto de 2024 fue requerida y remitida a las autoridades por el delito de tráfico de drogas, en compañía de otro individuo que también estaba vendiendo en ese momento”, detalló el funcionario sobre los antecedentes del caso. “Según las investigaciones técnicas que se manejan en la zona, a través de la Dipampco, se supone que los hechores de este crimen serían miembros de la banda ‘El Diablo’”, añadió Mayes. “El móvil que estamos manejando como Policía Nacional es una disputa de territorio por la venta de alucinógenos. Es un pleito de territorio por la venta de drogas que tanto daño le está haciendo a la juventud hondureña”, concluyó.

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