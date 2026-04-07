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Hallan muerta a profesora jubilada en avanzado estado de descomposición en la colonia Calpules

La víctima fue identificada como María Vallecillo. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Las autoridades capitalinas investigan el suceso

Hallan muerta a profesora jubilada en avanzado estado de descomposición en la colonia Calpules

Familiares de la víctima llegaron al lugar y realizaron la identificación del cadáver. Fotografía tomada de redes sociales.
Tegucigalpa

Este martes, en horas de la madrugada, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Calpules, en Tegucigalpa, zona central de Honduras.

La víctima fue identificada como María Vallecillo, profesora jubilada y conocida en el sector, quien vivía sola tras la muerte de su esposo.

El hallazgo ocurrió luego de que un penetrante olor nauseabundo proveniente de la vivienda alertara a los residentes, quienes decidieron tocar la puerta sin obtener respuesta. Ante la situación, avisaron a las autoridades, que tras ingresar confirmaron la presencia de un cadáver. Posteriormente, familiares de la víctima acudieron al lugar y realizaron la identificación.

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El avanzado estado de descomposición del cuerpo indica que Vallecillo tenía varios días de haber fallecido.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de la muerte; sin embargo, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

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Redacción La Prensa
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