Hallan muerta a profesora jubilada en avanzado estado de descomposición en la colonia Calpules

Tegucigalpa

Este martes, en horas de la madrugada, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Calpules, en Tegucigalpa, zona central de Honduras.

La víctima fue identificada como María Vallecillo, profesora jubilada y conocida en el sector, quien vivía sola tras la muerte de su esposo.

El hallazgo ocurrió luego de que un penetrante olor nauseabundo proveniente de la vivienda alertara a los residentes, quienes decidieron tocar la puerta sin obtener respuesta. Ante la situación, avisaron a las autoridades, que tras ingresar confirmaron la presencia de un cadáver. Posteriormente, familiares de la víctima acudieron al lugar y realizaron la identificación.