Llueven críticas a Wendy Guevara y Paola Suárez, tras comentarios sobre menores

México.

Wendy Guevara y Paola Suárez son “Las Perdidas” originales, cuya fama por un video viral salpicó a su grupo de amigas que ahora se dedican -en su mayoría- a la creación de contenido para redes sociales, donde ahora, resurgieron videos que las involucran en presuntos actos contra menores de edad. Y es que videos de transmisiones en vivo de hace años, así como entrevistas, las dejaron al descubierto por su presunto gusto por menores de edad. Ahora, Wendy y Paola dicen que se trataba de bromas que no debieron hacer.

Ante el riesgo de la cancelación en redes sociales, Wendy Guevara dio la cara para disculparse, pues sabe que la mayoría de su público está en plataformas digitales y sus trabajos en empresas como Netflix (para el cual ya grabó contenido), podrían correr riesgo. Wendy Guevara ofreció disculpas ante la polémica, y negó que existan denuncias formales contra las Perdidas por presuntos abusos contra menores. “Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años... Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ (inexpertas) en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales, sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes; yo sé que la gente se molesta, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos”.