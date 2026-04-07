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Lady Gaga cancela show por una fuerte infección respiratoria

La artista estadounidense manifestó su pesar por no poder cantar en el show que tenía programado para el pasado lunes 6 de abril en Montreal, Canadá.

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:22 -
  • Redacción web
Lady Gaga cancela show por una fuerte infección respiratoria

Lady Gaga lamentó no haber podido realizar el show, pero dijo que su médico le dijo que no podía cantar.
Ciudad de México.

Una infección respiratoria impidió que Lady Gaga ofreciera, anoche, el tercer y último concierto en Montreal, Canadá, de su Mayhem Ball Tour.

“Siento mucho tener que compartir que no puedo actuar esta noche y que tengo que cancelar el concierto”, escribió la estrella pop en sus stories de Instagram.

"He estado luchando contra esta infección respiratoria por unos días y estaba haciendo todo lo que puedo para descansar y recuperarme, pero empeoró", agregó la artista.

"Mi doctor me aconsejó no cantar y, para ser honesta, no creo que hubiera podido darles la calidad de show que ustedes se merecen", compartió la estadounidense, de 40 años, en sus redes.

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@albamoralesr.tv 🗣️ EL PROBLEMA DE SALUD QUE HA OBLIGADO A LADY GAGA A CANCELAR SU CONCIERTO EN MONTREAL - #ladygaga #montreal #concierto #salseito #lareporteradicharachera ♬ Poker Face - Lady Gaga

La intérprete de éxitos como "Abracadabra" y "Dead Dance" sí pudo presentarse los pasados jueves y viernes en el Ball Centre de la ciudad canadiense.

La también actriz resaltó que actuar en Montreal los días previos fue “mágico y muy significativo”, y expresó su pesar por decepcionar a quienes tenían entradas.

“Para todos los que iban a venir esta noche, estoy absolutamente destrozada, y lo siento de verdad”.

Este jueves, Gaga tiene programado cantar en la Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota.

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Redacción web
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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