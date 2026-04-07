Lady Gaga cancela show por una fuerte infección respiratoria

Ciudad de México.

Una infección respiratoria impidió que Lady Gaga ofreciera, anoche, el tercer y último concierto en Montreal, Canadá, de su Mayhem Ball Tour.

“Siento mucho tener que compartir que no puedo actuar esta noche y que tengo que cancelar el concierto”, escribió la estrella pop en sus stories de Instagram.

"He estado luchando contra esta infección respiratoria por unos días y estaba haciendo todo lo que puedo para descansar y recuperarme, pero empeoró", agregó la artista.

"Mi doctor me aconsejó no cantar y, para ser honesta, no creo que hubiera podido darles la calidad de show que ustedes se merecen", compartió la estadounidense, de 40 años, en sus redes.