Kimberly Loaiza rompe el silencio tras polémica de su hermana contra Juan de Dios Pantoja

México.

Kimberly Loaiza rompió el silencio luego de que estallara la polémica entre su hermana, Steff Loaiza, y su esposo, Juan de Dios Pantoja.

La influencer expresó sentirse triste por la situación, especialmente por el contexto familiar que atraviesan debido al estado de salud de su mamá. Señaló que, en un momento así, lo ideal sería que la familia estuviera más unida.

Kimberly explicó que no entiende en qué momento la situación escaló ni por qué se generó tanto conflicto tras el video que compartió con Juan, en el que aclaraba dudas sobre la salud de su madre y los gastos hospitalarios.

Asimismo, dejó claro que no dará más detalles sobre su hermana y que prefiere manejar el tema de manera privada. Reveló que le hizo una promesa a su mamá de mantenerse unidos como familia, ya que le duele verlos distanciados.