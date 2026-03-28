Lady Gaga cumple 40 años: la artista que reinventó el pop y conquistó Hollywood

La moda como herramienta de provocación. Más allá de su música, Lady Gaga ha construido una identidad visual que ha influido de manera decisiva en la moda. Sus apariciones públicas han estado marcadas por la experimentación con materiales, volúmenes y conceptos. Desde el vestido de carne firmado por Franc Fernandez hasta sus colaboraciones con casas de alta costura, cada elección estética ha funcionado como declaración de intenciones.