Karol G dice que le han aconsejado no hacercomentarios sobre ICE

Los Ángeles.

La cantante colombiana Karol G expresó su deseo de poder pronunciarse con mayor libertad sobre las acciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha estado llevando a cabo en el país.

Sin embargo, señaló que ha sido advertida de que hacerlo podría acarrear represalias.

"La gente dice: 'Es mejor que no lo hagas'... ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: 'Oye, te retiramos la visa'. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder", dijo Carolina Giraldo Navarro, conocida por su nombre artístico Karol G, en una entrevista con la revista Playboy.

La cantante, que hará historia este domingo como la primera cantante latina en encabezar el Festival de Coachella en Indio, California, admitió que si dijera la frase popular "ICE Out", su equipo "la mataría", pero que aún así estaría dispuesta a hacerlo.

"Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?", dijo la intérprete de 'Bichota'.