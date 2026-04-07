Karol G posa para Playboy y habla de su ruptura con Feid

La cantante contó que, cuando recibió el ofrecimiento, fue la actriz colombiana Sofía Vergara la que la ayudó a decidir. “La única persona a la que le pregunté si debía hacerlo o no fue a Sofía. La llamé y le dije: ‘Si me dices que no lo haga, no lo hago”, le dijo la artista a Playboy.

“Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad, te dices: ‘J*der, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí posar más en tanga!’”, fue lo que relató Karol que le dijo Vergara.