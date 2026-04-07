Karol G posa para Playboy y habla de su ruptura con Feid

La cantante colombiana Karol G continúa cosechando logros. La estrella es la protagonista de la edición de primavera 2026 de Playboy, la revista especializada en contenido para adultos. Es la primera vez que la colombiana posa para esta publicación, una de las más reconocidas a nivel internacional.
En la portada de la revista, Karol G está recostada en una alfombra café con el pecho desnudo. Playboy compartió varias fotografías de la sesión que le realizó a la artista, las cuales fueron tomadas por Gray Sorrenti, un reconocido fotógrafo neoyorquino que ha trabajado con marcas de lujo como Loewe e Yves Saint Laurent.
La nueva edición de Playboy aparece justo en la misma semana en la que Karol G se convertirá en la primera artista latinoamericana en encabezar Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo que se realizará del 10 al 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California.
Uno de los temas que Karol G abordó en la conversación fue su decisión de aparecer en la revista. Al inicio de su carrera, Karol G rechazó una oferta para aparecer en la portada de SoHo, la revista colombiana conocida por sus fotos semidesnudas y desnudos completos. Por eso, Playboy consideraba que sería “una apuesta difícil” que la cantante aceptara su propuesta.
La cantante contó que, cuando recibió el ofrecimiento, fue la actriz colombiana Sofía Vergara la que la ayudó a decidir. “La única persona a la que le pregunté si debía hacerlo o no fue a Sofía. La llamé y le dije: ‘Si me dices que no lo haga, no lo hago”, le dijo la artista a Playboy.
“Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad, te dices: ‘J*der, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí posar más en tanga!’”, fue lo que relató Karol que le dijo Vergara.
Otro tema que apareció en la entrevista fue la ruptura de la relación amorosa con Feid, siendo esta la primera vez que uno de los dos cantantes habla en público sobre el tema. “El año pasado... la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”, contó.
Playboy relató que fue debido a la separación que Karol G se cortó el cabello y viajó a Hawái a finales de 2025, como compartió en sus redes sociales.
“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma...“, aseguró.
Además, la cantante dio a entender que fue por iniciativa suya que la relación con Feid –que inició en 2021 y se hizo pública en 2023– llegó a su final. “Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!“, reveló la artista.