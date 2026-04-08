Cameron Diaz ve en ‘Outcome’ una advertencia sobre la fama

Los Ángeles

Cameron Diaz considera que ‘Outcome’, la película que protagoniza junto a Keanu Reeves, funciona como una advertencia sobre la fama en la era de las redes sociales, un fenómeno que, asegura, ha transformado la forma en que las personas construyen su identidad pública en los últimos años.

“Cuando dejé de actuar hace más de una década y me tomé esos años de descanso, (las redes sociales) apenas estaban empezando, y todo ha cambiado. El mundo entero ha cambiado con ellas”, contó Cameron Diaz, actriz, en una entrevista con EFE.

La película de Apple, que se estrena este viernes en la plataforma de streaming, sigue la historia de Reef Hawke (Reeves), uno de los actores más admirados de Hollywood, quien, tras retomar su carrera después de cinco años alejado de los focos, ve su reputación en peligro cuando un extorsionador anónimo lo amenaza con publicar un video comprometedor cuyo contenido desconoce.

Como Hawke, aunque por razones distintas, Diaz estuvo alejada de las cámaras durante una década para priorizar su vida personal. En ese tiempo, la actriz, de 52 años, se convirtió en madre, escribió ‘The Longevity Book’, una guía que analiza el envejecimiento femenino dejando de lado los estigmas estéticos, y lanzó su línea de vinos orgánicos.

Diaz volvió a la gran pantalla en 2025 junto a Jamie Foxx en ‘Back in Action’ (‘De vuelta a la acción’) y asegura que el cambio más drástico que ha observado en la industria está en las redes sociales.

“Ahora la gente tiene más oportunidades para ser famosa a su propia manera, dentro de pequeñas comunidades. Pueden tener muchos seguidores y definir su propia fama”, afirmó.

“Y creo que eso también es, en gran medida, de lo que habla esta película: una especie de advertencia de ‘ten cuidado con lo que deseas’. Hay consecuencias”, añadió.

En esa línea, la actriz, que interpreta a Kyle, una de las amigas de adolescencia más cercanas del personaje de Reeves, señaló que la película también plantea una reflexión sobre las repercusiones de esa exposición.

“Reef no lo sabe, como niño, nunca podría haberlo previsto. Pero hoy tenemos muchos ejemplos en nuestra sociedad. No se puede ignorar lo que hace la cultura de la celebridad y cómo amplifica las experiencias: a veces de forma positiva y, en otras, profundamente trágica”, explicó.