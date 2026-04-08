Stephanie Cayo, la bella actriz que le robó el corazón a Alejandro Sanz

La actriz peruana Stephanie Cayo y el cantante español confirmaron su relación amorosa a través de una serie de fotografías en Instagram.
Fue la bella actriz quien compartió una serie de fotografías junto al artista, quien la acompañó en la celebración de su cumpleaños número 38.
En las postales, la peruana aparece sonriente junto al intérprete español en un ambiente relajado. Una de las fotos más populares muestra a la actriz apoyada en el hombro de Sanz. Por su parte, el cantante se dejó ver en una faceta muy personal.
En el carrusel de imágenes, el artista aparece cocinando una paella y disfrutando del pastel de cumpleaños.
Los rumores sobre esta unión cobraron fuerza a principios de 2026. Durante un concierto en Perú, ambos mostraron una química innegable frente al público. Los asistentes presenciaron un abrazo afectuoso mientras el español interpretaba su éxito "Corazón partío".
Días después, circularon videos de un beso captado en el área de camerinos. Alejandro Sanz también ofreció pistas previas en sus propias redes sociales. El cantante incluyó capturas de sus videollamadas con la actriz en sus resúmenes de actividades personales.
Pese a la reciente apertura, la pareja prefiere mantener la discreción ante la prensa. Stephanie Cayo afirmó recientemente que desea proteger esta nueva etapa de su vida. La actriz calificó el momento actual como un periodo de plenitud y mucha ilusión.
La familia de la peruana respalda totalmente el noviazgo. Fiorella Cayo, hermana de la artista, expresó su alegría en la publicación original de Instagram.
La bailarina celebró la felicidad de Stephanie y dedicó palabras de apoyo para la nueva pareja.
Stephanie Cayo (38 años) es una reconocida actriz, modelo, cantante y bailarina peruana, nacida en Lima, con una exitosa trayectoria internacional. Conocida por protagónicos en telenovelas como "Besos robados", y series en Colombia y Netflix, ha destacado también por su carrera musical y formación en danza en Nueva York
Comenzó a los 10 años. Es famosa por sus papeles en "La marca del deseo", "El secretario", y la serie de Netflix, "Club de cuervos".
Actualmente, Stephanie Cayo participa en la exitosa serie de Netflix, "Doc".
Stephanie Cayo interpreta a la doctora Julia Jasso (o Julia Lasso según algunas fuentes) en la serie médica mexicana de Netflix, DOC (2026). Su personaje es una internista brillante, disciplinada y de carácter firme que enfrenta dilemas éticos y emocionales. Julia mantiene una compleja relación con el protagonista, Andrés Ferrara (Juan Pablo Medina).