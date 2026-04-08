¿De cuánto es la fortuna de Kimberly Loaiza?

La influencer, cantante y creadora de contenido Kimberly Loaiza se encuentra en el ojo del huracán por la situación familiar que atraviesa actualmente. Y es que su madre fue hospitalizada tras sufrir un infarto, y fue sometida a una intervención quirúrgica urgente.
En medio de críticas en redes sociales, usuarios comenzaron a cuestionar cuánto dinero tiene realmente la creadora de contenido, luego de que ella y su pareja, Juan de Dios Pantoja, compartieran un link para solicitar donaciones destinadas a cubrir gastos médicos de la mamá de la influencer.
Todo comenzó cuando Steff, hermana de Kimberly Loaiza, expuso en redes sociales la complicada situación de salud de su madre, Mary Martínez, quien ha permanecido hospitalizada en estado delicado.
De acuerdo con lo compartido por la familia de Kimberly Loaiza, la señora presentó síntomas similares a una infección, como debilidad extrema y pérdida de apetito. Sin embargo, su estado se agravó debido a infecciones derivadas de abscesos, lo que obligó a una cirugía de emergencia y posteriormente a su ingreso a terapia intensiva.
Ante este panorama, se difundió una campaña en GoFundMe para recaudar hasta 5 millones de pesos. No obstante, la iniciativa generó una ola de críticas, ya que usuarios cuestionaron por qué una de las influencers más exitosas del país recurría a donaciones públicas.https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/cuanto-dinero-tiene-kimberly-loaiza-fortuna
Debido a esto, se difundió una campaña en GoFundMe para recaudar hasta 5 millones de pesos mexicanos. No obstante, la iniciativa generó una ola de críticas, ya que los internautas cuestionaron por qué una de las influencers más exitosas de México recurría a donaciones públicas. La controversia aumentó cuando la página de recaudación desapareció, sin que hasta ahora se haya aclarado qué ocurrió con los fondos o la campaña.
¿Cuál es la fortuna estimada de Kimberly Loaiza? Diversas estimaciones como el portal Celebrity Net Worth señalan que su patrimonio ronda los 12 millones de dólares, es decir, más de 200 millones de pesos mexicanos, resultado de su éxito en plataformas digitales, música y colaboraciones comerciales.
Su impacto en redes sociales es clave en esta cifra: Más de 30 millones de seguidores en Instagram.
Más de 35 millones de suscriptores en YouTube
Más de 60 millones de seguidores en TikTok.
Estas cifras la posicionan como una de las influencers más ricas y reconocidas de México.
La atención sobre su fortuna ha aumentado recientemente debido al estado de salud de su madre, quien permanece bajo supervisión médica. En este contexto, incluso se ha mencionado la participación de figuras como Kenia Os, quien habría realizado una donación de un millón de pesos mexicanos para contribuir a los gastos hospitalarios.
Por su parte, Kimberly Loaiza ha expresado en sus redes sociales su intención de mantener la unidad familiar y priorizar la recuperación de su madre, en medio de la atención mediática que rodea tanto su vida personal como su situación financiera.