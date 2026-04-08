¿De cuánto es la fortuna de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con lo compartido por la familia de Kimberly Loaiza, la señora presentó síntomas similares a una infección, como debilidad extrema y pérdida de apetito. Sin embargo, su estado se agravó debido a infecciones derivadas de abscesos, lo que obligó a una cirugía de emergencia y posteriormente a su ingreso a terapia intensiva.

Ante este panorama, se difundió una campaña en GoFundMe para recaudar hasta 5 millones de pesos. No obstante, la iniciativa generó una ola de críticas, ya que usuarios cuestionaron por qué una de las influencers más exitosas del país recurría a donaciones públicas.https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/cuanto-dinero-tiene-kimberly-loaiza-fortuna