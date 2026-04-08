Real Madrid en tensión: Álvaro Arbeloa tuvo encontronazo con un crack del equipo

Tensión en el vestuario del Real Madrid: el técnico Álvaro Arbeloa habría protagonizado un fuerte cruce con uno de sus jugadores.
El Real Madrid continúa generando titulares en una temporada llena de altibajos. El conjunto merengue cayó ante el Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League el pasado martes.
Sin embargo, el equipo blanco arrastra múltiples inconvenientes a lo largo del curso: lesiones en jugadores clave, resultados irregulares y hasta un cambio en el banquillo que ha marcado el rumbo del plantel.
A esto se suma la eliminación en la Copa del Rey y la desventaja de siete puntos respecto al FC Barcelona en La Liga, lo que complica sus aspiraciones domésticas.
Diversos medios han puesto el foco en posibles tensiones dentro del vestuario, señalando incluso problemas de egos que estarían afectando el rendimiento colectivo pese a la calidad individual de la plantilla.
En las últimas horas, una nueva información se ha viralizado y ha encendido aún más el debate en torno al ambiente interno del club.
Según el diario español Marca, se habría producido un roce entre Asencio y el técnico Álvaro Arbeloa.
De acuerdo con Marca, el defensor mostró su malestar con el entrenador por no haber sido incluido en el once titular frente al Manchester City en los octavos de final de la Champions.
El zaguero consideraba que merecía la titularidad tras el esfuerzo realizado días antes ante el Celta de Vigo en jornada de liga.
Cabe destacar que el central llegó con molestias físicas a ese compromiso, pero aun así decidió disputar el encuentro, mostrando compromiso con el equipo.
Su ausencia frente al City le generó inconformidad, lo que derivó en un reclamo directo hacia Arbeloa, situación que no fue bien recibida por el estratega español, quien habría tomado medidas disciplinarias.
Inicialmente, Asencio apuntaba a regresar al once en el duelo frente al Elche CF, pero nuevas molestias físicas le impidieron estar al cien por ciento.
Esta situación tampoco cayó bien en el cuerpo técnico, aumentando la tensión entre jugador y entrenador.
Como consecuencia, pese a su recuperación, el defensor quedó fuera de la convocatoria para el duelo de vuelta ante el Manchester City y también para el derbi.
Según Marca, una de las razones de su ausencia fue no haber ofrecido disculpas en su momento al entrenador.
No obstante, el central terminó pidiendo perdón tanto a Arbeloa como a sus compañeros, buscando limar asperezas dentro del vestuario.
Asimismo, el citado medio señala que su situación también se vio afectada por rumores relacionados con su actividad fuera de los terrenos de juego, especialmente vinculados a la vida nocturna, algo que no habría gustado en el club por considerarlo poco profesional.