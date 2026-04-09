La cantante colombiana Karol G se prepara para ofrecer un concierto histórico en el Festival de Coachella, que arranca este fin de semana y contará también con el regreso de Justin Bieber a los escenarios, una experiencia inmersiva de arte creada por Radiohead y otras destacadas propuestas musicales.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, marcará un hito este domingo al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, tras haber participado previamente en la edición de 2022.

Giraldo Navarro ha bautizado su participación como “Karolchella” y, en redes sociales, sus seguidores esperan que su actuación incluya un adelanto de su esperada gira ‘Tropicoqueta’, inspirada en su más reciente álbum, en el que adopta la estética de una vedette caribeña.

El encuentro, uno de los más importantes de la industria musical, se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas.

Sabrina Carpenter, quien hace dos años presentó ‘Espresso’ en Coachella —la canción que catapultó su carrera—, regresará al escenario principal los viernes 10 y 17 de abril, esta vez como cabeza de cartel. En una entrevista con la revista Perfect, ha adelantado que será “el espectáculo más ambicioso que he hecho nunca”.

El tercer nombre destacado de esta edición es el astro canadiense Justin Bieber, quien cerrará las jornadas de los sábados y protagonizará su regreso formal a los escenarios tras la cancelación de su gira ‘Justice World Tour’ en 2023.