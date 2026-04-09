  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Neida Sandoval anuncia la muerte de su hermano

Neida Sandoval anunció la muerte de su hermano y compartió un mensaje de despedida que generó reacciones en redes.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 08:18 -
  • Redacción web
Neida Sandoval anuncia la muerte de su hermano

Neida Sandoval con su hermano José Luis Sandoval Rivera.

 Foto Instagram

La reconocida comunicadora hondureña Neida Sandoval, exconductora del programa Despierta América y ganadora de dos premios Emmy, atraviesa un momento de profundo dolor tras anunciar el fallecimiento de su hermano, José Luis Sandoval Rivera. La periodista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que expresó su tristeza por la pérdida y el vacío que deja en su vida y en la de su familia.

En su publicación, Sandoval escribió:“Hermanito... se me rompió el corazón en mil pedazos con tu partida. Fuiste una luz especial en mi vida. Me duele que hayas perdido tu batalla para poder seguir aquí. Heroicamente peleaste con todas tus fuerzas... Te quiero hasta la eternidad, hermanito de mi alma. José Luis Sandoval Rivera, descansa en paz. Dejas un gran vacío en nuestras vidas. Te amaremos por siempre, mi queridísimo hermano”.

La noticia generó múltiples reacciones de colegas y amigos de la periodista. Maity Interiano, presentadora de televisión, comentó: “Un fuerte abrazo, querida Neida. Que el Señor lo reciba en su gloria y les llene de mucha fuerza”.

Por su parte, María Celeste Arrarás, periodista, escribió: “Lo siento mucho, querida Neida”, mientras que Astrid Rivera, periodista, expresó: “Lo siento mucho, mi querida Neida. Te envío todo el amor del mundo”.

Neida Sandoval es una de las periodistas hondureñas más reconocidas en el ámbito internacional. Con una amplia trayectoria en televisión, se destacó como presentadora de Despierta América en Univision, donde trabajó por más de una década. Su carrera ha estado marcada por la cobertura de grandes eventos noticiosos y entrevistas a figuras de la política, el entretenimiento y la cultura. Además, ha sido galardonada con dos premios Emmy por su labor periodística.

Coachella 2026: Karol G hace historia y regresa Justin Bieber

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias