Lewis Hamilton comparte video con Kim Kardashian y confirma así su relación amorosa

El piloto británico Lewis Hamilton compartió un video en el que aparece conduciendo un Ferrari F40 con la empresaria y celebridad Kim Kardashian como copiloto, mientras recorren a alta velocidad el estacionamiento de Daikoku, en Tokio.
Al final del clip, Kardashian exclama frente a la cámara: “¡Esto es una locura!”, lo que ha sido interpretado por seguidores como una confirmación indirecta de su relación sentimental, luego de varias semanas de especulación en redes sociales.
Versiones previas ya apuntaban a un vínculo más cercano entre ambos. De acuerdo con información publicada por People, la pareja habría viajado recientemente a Tokio acompañada de los hijos de Kardashian: Saint, Chicago y Psalm.
Una fuente cercana describió a Lewis Hamilton como una persona relajada, con buena aceptación dentro del entorno familiar de la empresaria, y aseguró que la relación va más allá de algo pasajero.
Las señales públicas comenzaron a acumularse desde meses atrás.
En marzo, Hamilton reaccionó con un emoji a fotografías de Kardashian durante la fiesta de los Óscar organizada por Vanity Fair.
Antes, en febrero, ambos fueron captados llegando al mismo hotel en París, en imágenes difundidas por TMZ.
También se les vio en Oxfordshire, según reportes de Page Six, y en una celebración navideña en Aspen organizada por Kate Hudson.
Aunque se conocen desde 2014, el acercamiento reciente ha intensificado los rumores sobre su relación.