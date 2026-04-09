Lewis Hamilton comparte video con Kim Kardashian y confirma así su relación amorosa

Ciudad de México.

El piloto británico Lewis Hamilton compartió un video en el que aparece conduciendo un Ferrari F40 con la empresaria y celebridad Kim Kardashian como copiloto, mientras recorren a alta velocidad el estacionamiento de Daikoku, en Tokio.

Al final del clip, Kardashian exclama frente a la cámara: “¡Esto es una locura!”, lo que ha sido interpretado por seguidores como una confirmación indirecta de su relación sentimental, luego de varias semanas de especulación en redes sociales.

Versiones previas ya apuntaban a un vínculo más cercano entre ambos. De acuerdo con información publicada por People, la pareja habría viajado recientemente a Tokio acompañada de los hijos de Kardashian: Saint, Chicago y Psalm.

Una fuente cercana describió a Lewis Hamilton como una persona relajada, con buena aceptación dentro del entorno familiar de la empresaria, y aseguró que la relación va más allá de algo pasajero.

Las señales públicas comenzaron a acumularse desde meses atrás.