Jessica Esotérica sufre una nueva hospitalización

México.

La mañana de este jueves 9 de abril Jessica Esotérica compartió un comunicado en redes sociales para informar que estaba atravesando por una nueva crisis de salud que la llevó a ser internada en un hospital en el área de cuidados intensivos.

En junio del año pasado, la también locutora de radio sufrió un accidente que le provocó la ruptura de un implante mamario. Tiempo después se sometió a una cirugía de reconstrucción donde los médicos decidieron inducirla al coma por presentar una arritmia cardíaca por la reactivación del marcapasos. Un día después la famosa fue despertada y posteriormente dada de alta.

Ante sus más de 163 mil seguidores en Instagram, la vidente, Jessica Esotérica, compartió un breve comunicado explicando que está delicada de salud y sería ingresada a terapia intensiva en un hospital. La publicación generó mucha preocupación.