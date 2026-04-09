Maribel Guardia dedica devastador mensaje a Julián Figueroa a tres años de su muerte

El enfrentamiento ha dado pie a que se ventilen detalles del deceso del joven, quien murió tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular; sin embargo, su viuda expuso que hubo situaciones que influyeron en la muerte, como el uso de un implante de naltrexona que, aseguró, fue impuesto por Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia.