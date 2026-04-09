Maribel Guardia dedica devastador mensaje a Julián Figueroa a tres años de su muerte

Un día como hoy, pero hace tres años perdió la vida el actor y cantante Julián Figueroa Fernández, quien tenía 27 años de edad.
Por este motivo, su madre, la actriz, cantante y modelo Maribel Guardia, lo recordó con un emotivo mensaje que compartió mediante una publicación en su cuenta en Instagram.
La actriz de la telenovela “Seducción” (1986) abrió su corazón hace unas horas por el aniversario luctuoso de su hijo mediante el texto que es breve, pero dice lo siguiente
“Julián, tres años... sin aire, sin ilusión, sin tu luz, sin ti”.
También publicó una foto de su hijo, quien fue fruto de su relación con el fallecido Joan Sebastian, quien murió el 13 de julio de 2015 y ayer, miércoles 8 de abril, hubiera cumplido 75 años.
La muerte del joven cantante se dio cuando, al parecer, estaba durmiendo. Su viuda, la actriz y cantante Imelda Garza-Tuñón, fue quien lo encontró sin vida.
Hay que recordar que Joan Sebastian tuvo ocho hijos con cinco mujeres y antes de su fallecimiento fueron asesinados Trigo de Jesús Figueroa (2006) y Juan Sebastián Figueroa (2010).
A la fecha, la muerte de Julián Figueroa sigue generando debate, sobre todo por el pleito legal que hay entre Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón por su herencia, así como por la custodia del hijo del cantante, José Julián Figueroa, de 8 años.
El enfrentamiento ha dado pie a que se ventilen detalles del deceso del joven, quien murió tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular; sin embargo, su viuda expuso que hubo situaciones que influyeron en la muerte, como el uso de un implante de naltrexona que, aseguró, fue impuesto por Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia.