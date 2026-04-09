Sabrina Carpenter promete un show de lujo en el Festival de Coachella 2026

La cantante Sabrina Carpenter se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera al encabezar el festival Coachella con el que promete ser el show más ambicioso que ha realizado hasta ahora.
En una entrevista con el diseñador Marc Jacobs para la revista Perfect, la artista adelantó detalles de sus presentaciones programadas para el 10 y 17 de abril, asegurando que el espectáculo ha sido planeado durante meses con un nivel de dedicación poco habitual en su trayectoria.
"Es el espectáculo más ambicioso que he hecho", afirmó Carpenter, quien explicó que el proceso creativo comenzó hace siete meses, lo que le permitió desarrollar una propuesta más detallada y especial que en giras anteriores, donde los ensayos suelen acelerarse.
La intérprete recordó su paso por el escenario principal del festival en 2024, cuando se presentó al atardecer y estrenó en vivo su éxito "Espresso", pero subrayó que esta nueva participación marca una etapa completamente distinta en su evolución artística.
"Ahora estamos de vuelta y es surrealista poder celebrar todas las canciones que han venido después", señaló, destacando el crecimiento que ha tenido su carrera en los últimos años.
Sabrina Carpenter también explicó que al subir al escenario experimenta una especie de cambio automático que activa su versión de estrella pop, y aseguró que con el tiempo ha aprendido a distinguir entre su vida personal y su faceta artística para cuidar su equilibrio emocional
"Soy una chica de 26 años, emocional, lidiando con muchas cosas, pero cuando estoy en el escenario todo se convierte en espectáculo", comentó, añadiendo que fuera de él adopta un enfoque más centrado y profesional.
La cantante estadounidense destacó además el impacto que ha tenido su gira Short 'n' Sweet Tour, la cual -aseguró- cambió su relación con el público y consolidó su conexión con los fans, a quienes considera una fuente constante de inspiración.
"Hay tantas historias y tantas personas diferentes que te sientes como si estuvieras viviendo de verdad. Estoy muy emocionada con los próximos conciertos y con todo lo que vendrá después", aseveró.
En paralelo, Carpenter continúa impulsando su más reciente álbum, Man's Best Friend, del que se desprende el sencillo "House Tour", cuyo videoclip fue codirigido por la propia artista junto a la actriz Margaret Qualley y cuenta con la participación de Madelyn Cline.