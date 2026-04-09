Sabrina Carpenter promete un show de lujo en el Festival de Coachella 2026

Estados Unidos.

La cantante Sabrina Carpenter se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera al encabezar el festival Coachella con el que promete ser el show más ambicioso que ha realizado hasta ahora.

En una entrevista con el diseñador Marc Jacobs para la revista Perfect, la artista adelantó detalles de sus presentaciones programadas para el 10 y 17 de abril, asegurando que el espectáculo ha sido planeado durante meses con un nivel de dedicación poco habitual en su trayectoria.

"Es el espectáculo más ambicioso que he hecho", afirmó Carpenter, quien explicó que el proceso creativo comenzó hace siete meses, lo que le permitió desarrollar una propuesta más detallada y especial que en giras anteriores, donde los ensayos suelen acelerarse.

La intérprete recordó su paso por el escenario principal del festival en 2024, cuando se presentó al atardecer y estrenó en vivo su éxito "Espresso", pero subrayó que esta nueva participación marca una etapa completamente distinta en su evolución artística.

"Ahora estamos de vuelta y es surrealista poder celebrar todas las canciones que han venido después", señaló, destacando el crecimiento que ha tenido su carrera en los últimos años.