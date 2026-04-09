Jesse & Joy en Honduras: últimos boletos disponibles para el 10 de abril

El dúo mexicano Jesse & Joy está a punto de llenar el Nacional de Ingenieros Coliseum este 10 de abril, en un concierto que promete ser uno de los más esperados del año. La gira “El Despecho Tour”, producida por CR Entertainment y Conciertos Honduras, ha generado una alta demanda entre el público hondureño: las entradas ya alcanzan el 90 % de ventas.

Los fanáticos que aún no han asegurado su lugar deberán hacerlo con prontitud, ya que quedan pocos boletos disponibles para asistir al espectáculo.

Lugar: Nacional de Ingenieros Coliseum

Fecha: 10 de abril

️ Entradas: disponibles en línea y en kioscos BMT

En cuanto a los boletos, la productora confirmó que están disponibles a través de BMTickets Honduras, con tres categorías: Experiencia CR: L 3,495, Zona Heart Lovers: L 2,769, Gradería: L 1,301.

Con éxitos que han marcado a distintas generaciones, Jesse & Joy llegan a Honduras con un espectáculo que combina emociones, romanticismo y energía. La expectativa es alta y se prevé un lleno total.

FOTOGALERÍA: Jesse & Joy: las canciones clave para su concierto en Tegucigalpa