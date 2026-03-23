Jesse & Joy vuelven a Honduras: precios y detalles del concierto

El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su esperado regreso a Honduras con un concierto que promete ser uno de los más emotivos del año. La presentación se realizará el 10 de abril de 2026 en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, como parte de su gira internacional El despecho tour.
Durante dos décadas, los hermanos Huerta han construido una sólida carrera en el pop latino, con canciones que se han convertido en himnos generacionales. Ahora celebran esos 20 años de trayectoria con un espectáculo que combina nostalgia, fiesta y nuevas emociones.
La gira, que ya suma más de 60 presentaciones en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico, llegará a Honduras como uno de los cierres más esperados del recorrido.
El tour surgió tras el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Lo que nos faltó decir, publicado el 22 de mayo de 2025 bajo el sello Warner Music México. El disco fue grabado en ciudades como Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México, e incluye colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Banda MS, Eden Muñoz, Elsa y Elmar y Poo Bear.
Este trabajo les valió su decimoctava nominación al Latin Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Pop Tradicional, un reconocimiento que reafirma la vigencia del dúo en la escena musical internacional.
El espectáculo en Tegucigalpa no se limitará a interpretar los temas del nuevo disco. También incluirá momentos especiales con mariachi en vivo y proyecciones de fotografías enviadas por los fans, lo que convierte la experiencia en un homenaje compartido entre artistas y público.
En cuanto a los boletos, la productora confirmó que están disponibles a través de BMTickets Honduras, con tres categorías: Experiencia CR: L 3,495, Zona Heart Lovers: L 2,769, Gradería: L 1,301.
Los organizadores recalcaron que los cupos son limitados y que la compra se realiza únicamente en línea, lo que ha generado expectativa entre los fanáticos que buscan asegurar su lugar.
Con seis premios Latin Grammy en su trayectoria y un repertorio que incluye éxitos como Corre, ¡Espacio sideral! y Me soltaste, Jesse & Joy regresan a Honduras para ofrecer un concierto que promete ser inolvidable.
Los boletos ya están a la venta y la cuenta regresiva para el 10 de abril ha comenzado.