Muere Afrika Bambaataa, leyenda y pionero del hip-hop

A los 67 años de edad ha fallecido el destacado rapero y DJ neoyorquino Afrika Bambaataa. El deceso fue confirmado al portal estadounidense TMZ por cercanos al artista.
De acuerdo al medio estadounidense, el pionero del hip hop murió alrededor de las 3:00 horas de este jueves 9 de abril, en Pensilvania (Estados Unidos), a causa de complicaciones derivadas de un cáncer.
Por estas horas, la noticia remece al circuito hip hop internacional: Bambaataa era considerado no sólo uno de los impulsores del género, sino también una de sus leyendas vivientes.
Todo comenzó cuando el oriundo del Bronx se unió a la pandilla Black Spades, y desde allí comenzó a organizar fiestas donde florecía un nuevo y llamativo estilo musical: el hip hop, que rápidamente se convirtió en la música predilecta de los encuentros.
El primer sencillo del cantante fue lanzado en 1980 y llevó por título “Zulu Nation Throwdown”. Una referencia directa al Universal Zulu Nation, un colectivo artístico que reunía a raperos con conciencia social, graffiteros y b-boys.