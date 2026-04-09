Muere Afrika Bambaataa, leyenda y pionero del hip-hop

Estados Unidos.

A los 67 años de edad ha fallecido el destacado rapero y DJ neoyorquino Afrika Bambaataa. El deceso fue confirmado al portal estadounidense TMZ por cercanos al artista.

De acuerdo al medio estadounidense, el pionero del hip hop murió alrededor de las 3:00 horas de este jueves 9 de abril, en Pensilvania (Estados Unidos), a causa de complicaciones derivadas de un cáncer.

Por estas horas, la noticia remece al circuito hip hop internacional: Bambaataa era considerado no sólo uno de los impulsores del género, sino también una de sus leyendas vivientes.