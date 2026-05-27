En prisión seguirá general acusado por crimen de Isy Obed Murillo

Tegucigalpa.

Sin lugar fue declarada la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa del general en condición de retiro Carlos Roberto Puerto Fúnez, por lo que continuará bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Puerto Fúnez es acusado por los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y lesiones en perjuicio de Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante la crisis política de 2009.

En la misma causa también figuran como imputados los generales en condición de retiro Venancio Cervantes y Romeo Vásquez Velásquez. Durante la audiencia, la defensa solicitó sustituir la medida cautelar mediante una fianza hipotecaria, amparándose en lo establecido en el artículo 173 numeral 10 del Código Procesal Penal. No obstante, el Tribunal consideró que no se presentaron nuevos elementos que justificaran modificar la medida vigente.

La Sala IV del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa desarrolló este día la audiencia de revisión de medidas en la causa instruida contra el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto Fúnez, a quien se le supone responsable de los delitos de... pic.twitter.com/0IUPiiZ9qz — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 27, 2026