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En prisión seguirá general acusado por crimen de Isy Obed Murillo

“Seguimos confiando en la justicia y esperamos que la Corte resuelva a favor el amparo”, manifestó el general en condición de retiro Carlos Roberto Puerto Fúnez

En prisión seguirá general acusado por crimen de Isy Obed Murillo

El general Carlos Roberto Puerto Fúnez es acusado de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo.
Tegucigalpa.

Sin lugar fue declarada la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa del general en condición de retiro Carlos Roberto Puerto Fúnez, por lo que continuará bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Puerto Fúnez es acusado por los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y lesiones en perjuicio de Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante la crisis política de 2009.

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En la misma causa también figuran como imputados los generales en condición de retiro Venancio Cervantes y Romeo Vásquez Velásquez.

Durante la audiencia, la defensa solicitó sustituir la medida cautelar mediante una fianza hipotecaria, amparándose en lo establecido en el artículo 173 numeral 10 del Código Procesal Penal. No obstante, el Tribunal consideró que no se presentaron nuevos elementos que justificaran modificar la medida vigente.

El órgano jurisdiccional resolvió por unanimidad mantener el arresto domiciliario y señaló que el imputado continuará gozando de los derechos establecidos bajo dicha medida cautelar.

Tras la audiencia, Carlos Roberto Puerto Fúnez aseguró ante medios de comunicación que continuará colaborando con el proceso judicial. “Estamos aquí porque no tenemos nada que esconder, somos inocentes y estamos claros que tendremos luz al final del túnel”, expresó.

El general retirado también sostuvo que no tuvo participación en los hechos relacionados con la muerte de Isy Obed Murillo y reiteró su confianza en el sistema judicial hondureño. “Seguimos confiando en la justicia y esperamos que la Corte resuelva a favor el amparo”, manifestó.

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Redacción La Prensa
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