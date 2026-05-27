Hallan dos jóvenes sin vida en la colonia Suyapa, Chamelecón

Cortés, Honduras.

En horas de la madrugada se realizó el levantamiento cadavérico de dos jóvenes presuntamente hermanos en una oscura calle de la colonia Suyapa, sector Chamelecón, en el norte del país.

De acuerdo con el reporte preliminar, ambas víctimas, de sexo masculino, presentaban múltiples golpes en el rostro y el cuerpo, además de varias perforaciones producidas por arma de fuego, lo que evidencia la violencia del hecho.

Las autoridades los identificaron de forma inicial como Edwin David Núñez Orellana, de 15 años, y Kevin Jafet Núñez Orellana, de 16 años. Sin embargo, esta información aún es preliminar y será confirmada oficialmente por los entes competentes tras el proceso de verificación forense.