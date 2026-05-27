Hallan dos jóvenes sin vida en la colonia Suyapa, Chamelecón

En horas de la madrugada se realizó el levantamiento cadavérico de dos jóvenes presuntamente hermanos en una oscura calle de la colonia Suyapa, sector Chamelecón, en el norte del país.
De acuerdo con el reporte preliminar, ambas víctimas, de sexo masculino, presentaban múltiples golpes en el rostro y el cuerpo, además de varias perforaciones producidas por arma de fuego, lo que evidencia la violencia del hecho.
Las autoridades los identificaron de forma inicial como Edwin David Núñez Orellana, de 15 años, y Kevin Jafet Núñez Orellana, de 16 años. Sin embargo, esta información aún es preliminar y será confirmada oficialmente por los entes competentes tras el proceso de verificación forense.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue capitalina, donde ingresaron en calidad de desconocidos, mientras se completan los procedimientos legales y de identificación correspondientes.
Personal de Medicina Forense hizo un llamado a los familiares de las posibles víctimas para que se presenten a las instalaciones y puedan confirmar si se trata de los jóvenes reportados.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el doble crimen y dar con los responsables del hecho violento.