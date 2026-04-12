"Euphoria", temporada 3: hora y fecha de estreno

Tras casi cuatro años de espera, la aclamada serie Euphoria regresa con su tercera temporada este domingo 12 de abril. La nueva entrega retoma la historia de Rue y sus amigos con un salto temporal de cinco años y una trama más oscura, con tintes de “film noir”, según adelantó su creador Sam Levinson.

El final de la segunda temporada, emitido en 2022, dejó múltiples historias abiertas y momentos impactantes que definen el rumbo de los nuevos episodios.

La protagonista Rue Bennett, interpretada por Zendaya, atravesó un doloroso proceso de desintoxicación y emprendió una especie de “gira de disculpas” para reconciliarse con su entorno, incluyendo a Ali, Lexi y Elliot. Aunque logró mantenerse sobria durante el resto del año escolar, su estabilidad quedó en duda.

En paralelo, la obra teatral de Lexi desató un caos emocional entre los personajes. Cassie protagonizó una crisis pública al enfrentarse a su hermana en pleno escenario, mientras que Maddy intervino para confrontarla por su relación con Nate, lo que derivó en una pelea física.

Por otro lado, Nate decidió denunciar a su padre, Cal, a la policía. Sin embargo, el punto más trágico llegó con el tiroteo entre los agentes y Ashtray, el hermano adoptivo de Fez, quien murió durante el enfrentamiento. El destino de Fez quedó incierto en ese momento.

La nueva entrega retoma la historia cinco años después de la graduación de la secundaria, y encuentra a los personajes ya en la adultez. La trama seguirá a Rue en México, donde se encuentra endeudada con la narcotraficante Laurie y busca formas de pagar lo que debe. La protagonista también se verá envuelta en una peligrosa red que involucra a un capo de la droga y la DEA.

Otros personajes también vivirán cambios importantes. Cassie y Nate estarán casados y viviendo en los suburbios, con ella obsesionada con las redes sociales. Asimismo, Jules estudiará arte y enfrentará inseguridades sobre su futuro. Por otro lado, Maddy trabajará en una agencia de talentos en Hollywood; mientras Lexi será asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone.

En cuanto al elenco, la nueva temporada mantiene a gran parte de sus protagonistas originales. Regresan Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Alexa Demie, Dominic Fike y Colman Domingo, entre otros. También se podrá ver por última vez a Eric Dane como Cal Jacobs, ya que alcanzó a filmar sus escenas antes de su fallecimiento en febrero de 2026.

Por otra parte, la serie se despide de algunos personajes importantes. Ashtray, interpretado por Javon Walton, fue confirmado como fallecido tras el tiroteo de la temporada anterior. A esto se suma la salida de Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat, y la ausencia de Storm Reid, quien interpretaba a Gia. La muerte de Angus Cloud, recordado por su papel como Fezco, también impacta en la continuidad de la historia.

La tercera temporada también amplía su universo con una amplia lista de nuevos fichajes. Entre las incorporaciones destacan Rosalía, Natasha Lyonne, Eli Roth, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Trisha Paytas y Marshawn Lynch.