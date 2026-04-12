Así fue el show de Sabrina Carpenter en Coachella

Estados Unidos.

Sabrina Carpenter llevó a sus fans a un recorrido nostálgico por Hollywood y la industria del entretenimiento en Coachella, donde presentó un universo ficticio bautizado como "Sabrinawood". La cantante de 26 años, quien encabezó la primera jornada del multitudinario festival en Indio, California, construyó un hilo narrativo para su espectáculo de hora y media en torno a los tras bambalinas de la ciudad del cine. Vestida con lentejuelas rojas y botas blancas, Carpenter apareció en escena dentro de un automóvil antiguo, en una secuencia que simulaba un autocine. Desde ahí dio inicio con "House Tour", su más reciente sencillo de Man's Best Friend. La artista también presentó por primera vez en vivo temas de su nuevo álbum como "When Did You Get Hot", "Sugar Talking" y "We Almost Broke Up Again Last Night". En un escenario cambiante, mantuvo la estética de Hollywood con proyecciones de Los Ángeles al fondo y un enorme letrero luminoso que decía "Sabrinawood", en alusión directa a las icónicas letras de Hollywood.

Durante el show, interpretó varios de sus éxitos mientras recorría una escenografía que simulaba el Paseo de la Fama, una audición, un estudio de grabación y un entorno saturado de carteles de cine. Su propuesta vintage se mantuvo a lo largo del concierto, aunque alcanzó uno de sus puntos más altos con "Feather", convertida en un número burlesque de alto brillo escénico. Las apariciones especiales no fueron de músicos, sino de figuras del cine. Sam Elliott interpretó a un policía en el video introductorio del show, advirtiendo a una Carpenter aventurera sobre los peligros de viajar hacia California.

Más adelante, Susan Sarandon ofreció un monólogo reflexivo que funcionó como una pausa narrativa dentro del espectáculo, y finalmente Will Ferrell apareció en escena para elevar la energía del cierre al activar un despliegue de luces de neón. Las más coreadas de la noche fueron "Espresso", "Please, Please, Please" y "Manchild", que provocaron los momentos de mayor euforia entre el público. Carpenter cerró el espectáculo como lo inició: al volante de un automóvil. En sintonía con la puesta en escena, la cantante también activó fuera del recinto una experiencia llamada "La parada técnica de Sabrina Carpenter", donde los fans podían detenerse a tomar bebidas, adquirir recuerdos y registrar contenido para redes sociales.