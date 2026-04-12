Revelan posible fecha para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Ciudad de México.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tiene fecha y sede: el enlace se celebrará el próximo 3 de julio de 2026 en Nueva York, según revelaron invitaciones tipo "save the date" enviadas recientemente a los invitados.

De acuerdo con reportes de Page Six, la pareja optó por una ceremonia en Nueva York tras considerar otras locaciones previamente mencionadas, como Rhode Island.

La decisión responde, en parte, a la necesidad de un espacio más amplio que permita recibir a un mayor número de asistentes.

El envío de estas notificaciones, dedicadas a apartar la fecha del enlace, marca el primer indicio concreto y verificable sobre la logística del evento, luego de meses de especulación mediática en torno a la boda.

Cabe mencionar que hasta ahora, ni Swift ni Kelce habían confirmado públicamente detalles sobre el lugar o la fecha.