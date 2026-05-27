Anabel Gallardo advierte impacto de violencia en inversión en Honduras

Tegucgalpa, Honduras.

En sus declaraciones, la dirigencia del Cohep enfatizó que la violencia no solo tiene un impacto social, sino también económico, al afectar la confianza de potenciales inversionistas que observan el comportamiento del país en materia de seguridad.

Gallardo señaló que el clima de inseguridad genera preocupación en el sector empresarial , al considerar que este tipo de hechos “pone a Honduras muy mal ante los ojos internacionalmente”, lo que podría influir en decisiones de inversión tanto nacionales como extranjeras.

Anabel Gallardo , presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó este miércoles su solidaridad con las familias afectadas por la reciente ola de violencia en el país y advirtió sobre sus posibles efectos en la imagen internacional de Honduras y en la atracción de inversiones.

La empresaria hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar la problemática, al señalar que se trata de una tarea que debe involucrar a toda la sociedad hondureña.

“Es un trabajo que deberíamos hacer todos los hondureños en conjunto”, expresó Gallardo, al referirse a la necesidad de promover conciencia en las familias sobre la prevención de la violencia.

Asimismo, sugirió la participación de distintos sectores sociales, incluyendo a las iglesias, para fortalecer los valores familiares y comunitarios como herramienta de prevención.

Gallardo insistió en la importancia de orientar a la juventud, con el objetivo de evitar su vinculación con actividades delictivas relacionadas con estructuras criminales.

En ese sentido, advirtió que algunos jóvenes terminan involucrados en situaciones vinculadas al narcotráfico, lo que posteriormente deriva en consecuencias fatales.

La presidenta del Cohep subrayó que este tipo de escenarios deja “términos que lamentar” en referencia a las pérdidas humanas que se registran en hechos violentos.

Asimismo, reiteró la necesidad de trabajar en la generación de conciencia social y en la búsqueda de soluciones integrales que reduzcan la violencia en el país y fortalezcan la estabilidad social y económica.