Anabel Gallardo destaca retos de empleo e inversión

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señaló este martes que uno de los principales retos del país es la generación de empleo y la atracción de inversión, tras el diálogo impulsado desde el Consejo Económico y Social (CES).
En una entrevista, la presidenta del Cohep, expresó: “Recesiones, los retos que tienen para la generación de empleo, para la atracción de inversión dentro del SES. Lo importante es que estamos retomando el trabajo, que ha habido participación del sector gubernamental y que todos tenemos voluntad de trabajar en una mesa tripartita por mejorar las condiciones de vida de los hondureños y mejorar la inversión en Honduras”.
Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer las condiciones estructurales del país para incentivar la inversión. “Sí, eso es algo que lo hemos manifestado siempre, que es uno de los problemas que Honduras más tiene, es el tema del empleo”.
“Para tener esas fuentes de empleo necesitamos inversión, tanto inversión nacional como inversión extranjera, pero se deben mejorar condiciones como la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y el acceso a financiamiento para los pequeños y medianos emprendedores, para que puedan emprender”, agregó Gallardo.
Para la titular del Cohep, se debe evitar que los jóvenes migren del país; sin embargo, considera que “hay que también darles acceso a financiamiento y acceso también a una asistencia técnica que sea valorada por ellos y que podamos como sector ser más competitivos ante la región en la cual estamos produciendo”.
La Ing. Anabel Gallardo, en su condición de Presidente del Consejo Económico y Social (CES), dirigió la ceremonia oficial para tomar la promesa de Ley a los nuevos delegados de diversos sectores que integran este organismo. Este acto formaliza la incorporación de representantes... pic.twitter.com/0y3aylkfpQ— COHEP (@COHEPHonduras) May 5, 2026
Por otro lado, el Cohep informó este martes, a través de su cuenta de X, que Anabel Gallardo dirigió la ceremonia oficial de juramentación de nuevos delegados de distintos sectores que integran este organismo.
Según la publicación, este acto formaliza la incorporación de representantes clave para fortalecer el diálogo social y la concertación en beneficio del país.
La integración de estos nuevos miembros permitirá continuar con la labor técnica y política del CES, garantizando una representación equitativa para abordar los desafíos económicos de Honduras y promoviendo mayor transparencia y efectividad en la toma de decisiones.