Anabel Gallardo destaca retos de empleo e inversión

Tegucigalpa, Honduras.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señaló este martes que uno de los principales retos del país es la generación de empleo y la atracción de inversión, tras el diálogo impulsado desde el Consejo Económico y Social (CES).

En una entrevista, la presidenta del Cohep, expresó: “Recesiones, los retos que tienen para la generación de empleo, para la atracción de inversión dentro del SES. Lo importante es que estamos retomando el trabajo, que ha habido participación del sector gubernamental y que todos tenemos voluntad de trabajar en una mesa tripartita por mejorar las condiciones de vida de los hondureños y mejorar la inversión en Honduras”.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer las condiciones estructurales del país para incentivar la inversión. “Sí, eso es algo que lo hemos manifestado siempre, que es uno de los problemas que Honduras más tiene, es el tema del empleo”.