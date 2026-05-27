Tragedia en Quimistán: dos hermanos mueren en colisión de motocicletas

La comunidad de La Laguna, en Quimistán, Santa Bárbara, se encuentra de luto tras la muerte de dos hermanos en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4.
Las víctimas fueron identificadas como Maynor e Isaías Rodríguez, quienes perdieron la vida luego de verse involucrados en una colisión entre dos motocicletas registrada a la altura de Montegrande, en el sector de Naco.
De acuerdo con información preliminar, los jóvenes practicaban carreras de motos y resultaron gravemente heridos. Fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde se confirmó su muerte al momento de ingresar.
El fuerte choque provocó consternación entre familiares y habitantes de la zona, quienes lamentaron la muerte de los hermanos.
Autoridades competentes investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente para determinar responsabilidades.