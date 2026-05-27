Tragedia en Quimistán: dos hermanos mueren en colisión de motocicletas

Santa Bárbara, Honduras

La comunidad de La Laguna, en Quimistán, Santa Bárbara, se encuentra de luto tras la muerte de dos hermanos en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4.

Las víctimas fueron identificadas como Maynor e Isaías Rodríguez, quienes perdieron la vida luego de verse involucrados en una colisión entre dos motocicletas registrada a la altura de Montegrande, en el sector de Naco.